¡Ya es oficial! Nacional definió el que será su técnico en propiedad para el 2026

La incertidumbre en el banquillo de Atlético Nacional ha llegado a su fin. Después de semanas de especulación que vincularon nombres de peso como Reinaldo Rueda o Miguel Ángel Ramírez, la institución antioqueña ha optado por la coherencia institucional y el sentido de pertenencia. Diego Arias, quien asumió el cargo de manera interina en septiembre de 2025 tras la salida de Javier Gandolfi, ha sido ratificado como el director técnico en propiedad para la temporada 2026.

La decisión, que se oficializará en las próximas horas, se basa en los resultados positivos obtenidos en el cierre del torneo (donde registró un promedio de 2.0 puntos por partido) y su capacidad para gestionar un camerino con referentes de la talla de Edwin Cardona y David Ospina.

Un ídolo que conoce el ADN del éxito

Para la hinchada verdolaga, el nombre de Diego Arias es sinónimo de trofeos. Su ratificación no es un salto al vacío, sino un voto de confianza a un hombre que sabe exactamente qué significa pesar la camiseta de Nacional.

El impresionante palmarés de Diego Arias como jugador

Arias no es solo un exjugador; es uno de los futbolistas más laureados en la historia moderna del club. Durante su etapa activa entre 2013 y 2017, disputó cerca de 200 partidos y levantó 10 títulos oficiales:

Copa Libertadores (1): 2016 (Pieza clave en el esquema de contención).

Recopa Sudamericana (1): 2017.

Ligas BetPlay (5): 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I.

Copa Colombia (2): 2013 y 2016.

Superliga (1): 2016.

Esta experiencia en finales (disputó 18 definiciones con el club) es lo que la directiva considera el factor diferenciador para liderar a las nuevas generaciones y a los refuerzos que llegarán para el próximo año.

Logros como DT: El camino del “Interino” al “Dueño del Banquillo”

Diego Arias no llegó al puesto por azar. Tras su retiro en 2022, se preparó con la Licencia Pro de Conmebol y trabajó en las divisiones inferiores del club, lo que le dio un conocimiento profundo de la cantera, uno de los pilares del proyecto 2026.

Su gestión en 2025 se resume en puntos clave:

Lectura Táctica: Implementó un sistema flexible (variando entre 4-2-3-1 y 4-4-2) que priorizó la presión alta y la posesión efectiva.

Promoción de Talentos: Fue el principal promotor de jóvenes como Rengifo, integrándolos con la veteranía de la plantilla actual.

El reto de 2026: ¿Qué sigue para Nacional?

Con la continuidad asegurada, el cuerpo técnico de Arias ya trabaja en la confección de la nómina para el próximo año. Los objetivos son claros: volver a ganar una estrella local y realizar una presentación digna en la Copa Libertadores 2026.

Se espera que en los próximos días se definan las salidas y llegadas, especialmente tras los rumores de ofertas desde el exterior por figuras como Andrés Felipe Román. Sin embargo, con Arias a la cabeza, Nacional garantiza un líder que, además de pizarra, tiene el respeto absoluto de un club al que le entregó sus mejores años de fútbol.

La era de Diego Arias apenas comienza, y el “Rey de Copas” apuesta por el hombre que ayudó a forjar su corona más reciente.

