Arranca la última semana del año y Medellín reporta 61 lesionados por pólvora

Resumen: El número de lesionados por pólvora en Medellín llegó a 61 casos en 2025. Autoridades alertan por aumento de quemaduras y menores afectados.

En la semana final de 2025, Medellín continúa en aumento de lesionados con pólvora. Con corte al 29 de diciembre de 2025, la ciudad registra 61 personas heridas, una cifra superior a la del mismo periodo del año anterior, cuando se reportaban 41 casos.

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de Medellín, los lesionados por pólvora se concentran principalmente en comunas como Buenos Aires y Laureles-Estadio, cada una con 10 casos, seguidas por Robledo, con 8 personas afectadas, y San Javier, con 6. Otras zonas con reportes incluyen Manrique, Santa Cruz, Villa Hermosa, El Poblado y Belén.

El informe también revela que la mayoría de los lesionados por pólvora en Medellín son hombres. Del total, 46 corresponden a población masculina (75%), mientras que 15 son mujeres (25%).

En cuanto a la edad, preocupa la afectación en menores, pues se han registrado 20 casos en niños y adolescentes, entre ellos cinco menores de cinco años y 14 jóvenes entre los 12 y 17 años.

Respecto a las circunstancias del incidente, el 48% de los casos corresponde a personas que manipulaban directamente pólvora, mientras que el 46% eran observadores al momento del accidente. En cuanto al tipo de atención médica, el 70% de los heridos fue atendido de manera ambulatoria y el 30% requirió hospitalización.

Las lesiones más frecuentes incluyen quemaduras, con 54 casos, seguidas de laceraciones, contusiones, fracturas, daño ocular, amputaciones y afectaciones auditivas.

La mayoría de las quemaduras fueron de segundo grado, lo que evidencia la gravedad de los accidentes registrados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora, especialmente en presencia de menores de edad, y recordaron que estos elementos continúan siendo una de las principales causas de lesiones durante la temporada decembrina.

