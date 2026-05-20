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Resumen: La pista Alfonso Galvis avanza en su renovación para el Panamericano de Atletismo 2026.

La pista Alfonso Galvis tendrá nuevo tapete para el Panamericano de Atletismo

La renovación de la pista Alfonso Galvis continúa avanzando en Medellín con la llegada del nuevo tapete sintético que será instalado en este escenario deportivo de cara al Panamericano de Atletismo 2026, certamen que reunirá a competidores de distintos países del continente durante el próximo mes de junio.

El nuevo recubrimiento, de 400 metros lineales, cuenta con tecnología especializada para competencias de alto rendimiento. Según se informó, el material posee características antideslizantes y puede ser utilizado tanto en condiciones secas como húmedas. Además, cumple con certificaciones y estándares exigidos por la World Athletics y la Federación Internacional de Atletismo.

La intervención de la pista Alfonso Galvis también contempla otras adecuaciones técnicas relacionadas con iluminación, zonas de lanzamiento y renovación de implementos deportivos, con el objetivo de optimizar las condiciones del escenario para eventos internacionales.

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Como parte de las obras, las autoridades retiraron el antiguo tapete de la pista, instalado desde los Juegos Suramericanos de 2010 y que ya había superado más de 15 años de uso continuo. En total, fueron removidos 400 metros lineales de superficie sintética.

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De acuerdo con la información entregada por la administración distrital, más de 55 toneladas del viejo material tendrán una disposición ambientalmente responsable. El proceso permitirá reutilizar parte del recubrimiento para la creación de nuevas superficies destinadas a escenarios deportivos y recreativos de Medellín.

La renovación de la pista Alfonso Galvis incluye medidas de economía circular y aprovechamiento técnico de residuos, buscando disminuir el impacto ambiental de las obras mientras se moderniza uno de los escenarios más importantes para el atletismo en la ciudad.

Con la remoción completa de la antigua superficie, el escenario quedó listo para iniciar la instalación definitiva del nuevo tapete sintético con especificaciones internacionales.

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