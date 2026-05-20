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    Crisis diplomática: Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia acusando a Gustavo Petro de injerencia y desestabilización

    La crisis estalló tras los recientes pronunciamientos del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a favor de un movimiento «desestabilizador»

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto sacada de archivo.
    Crisis diplomática: Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia acusando a Gustavo Petro de injerencia y desestabilización

    Resumen: La drástica medida fue tomada como respuesta a lo que el Ejecutivo boliviano califica como una "injerencia constante" por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Bolivia atraviesan un momento de alta tensión. En las últimas horas, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declaró persona non grata a la embajadora colombiana, Elizabeth García Carrillo, y ordenó su expulsión inmediata del territorio nacional.

    La drástica medida fue tomada como respuesta a lo que el Ejecutivo boliviano califica como una «injerencia constante» por parte del presidente colombiano, Gustavo Petro, en los asuntos internos de su país.

    Los motivos: Acusaciones contra el presidente Petro

    La crisis estalló tras los recientes pronunciamientos del mandatario colombiano. El Gobierno boliviano justificó la expulsión de la diplomática señalando directamente a Gustavo Petro de mantener un presunto apoyo al «movimiento desestabilizador» que, según denuncian, busca socavar la democracia y la institucionalidad boliviana.

    Para La Paz, las declaraciones emitidas desde Bogotá han cruzado la línea del respeto mutuo, alterando la estabilidad institucional y profundizando la polarización interna.

    El comunicado oficial de la Cancillería boliviana

    A través de un extenso documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia oficializó la decisión amparándose en el derecho internacional. Estos son los puntos clave del pronunciamiento:

    Solicitud de salida: «En estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el Gobierno boliviano ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia (…) la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente».

    Defensa de la soberanía: El Ejecutivo recalcó que la medida responde a la «necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados».

    Llamado a la prudencia: Bolivia exigió que cualquier pronunciamiento externo sobre su situación interna se desarrolle con «responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente».

    No hay ruptura total de relaciones

    A pesar de la gravedad de la expulsión, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano aclaró que esta decisión no constituye una ruptura definitiva de las relaciones diplomáticas con la República de Colombia.

    El Gobierno de Bolivia enfatizó que la medida no afecta los históricos vínculos de amistad y cooperación entre ambos pueblos. Asimismo, reiteraron su disposición a mantener abiertos los canales institucionales correspondientes, siempre bajo el estricto respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

    Hasta el momento, la Cancillería colombiana y el presidente Gustavo Petro no han emitido una respuesta oficial frente a esta expulsión.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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