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Resumen: Lionel Richie, de 77 años, fue hospitalizado nuevamente y sometido a una ablación para tratar una fibrilación auricular. Su representante aseguró que el procedimiento salió bien y que el cantante se encuentra en buenas condiciones. Debido a esta situación, Richie se tomará un tiempo de descanso y fueron canceladas tres presentaciones de su gira con Earth, Wind & Fire. La nueva hospitalización ocurre después de otros episodios de salud registrados durante los últimos meses, entre ellos un ingreso al hospital tras su concierto en St. Louis.

¡Nuevo susto para Lionel Richie! El cantante fue hospitalizado y sometido a una intervención cardíaca

Lionel Richie atraviesa un nuevo episodio de salud que lo obligó a poner en pausa temporalmente sus presentaciones. El cantante estadounidense, de 77 años, fue hospitalizado esta semana y se sometió a una intervención cardíaca, según confirmó su representante a PEOPLE.

La situación ocurrió mientras el artista continúa con la gira “Sing a Song All Night Long”, que realiza junto a Earth, Wind & Fire. Debido a su estado de salud, las próximas tres presentaciones previstas en San Francisco, Chicago y Columbus, Ohio, fueron canceladas.

¿Qué procedimiento le realizaron a Lionel Richie?

Según explicó el representante del cantante, Richie fue sometido a un procedimiento habitual para tratar la fibrilación auricular.

“Lionel underwent a common procedure for Atrial fibrillation (AFib). The doctor said everything went perfectly. Lionel is doing great but will take some time off and will be back on stage soon.”

El procedimiento corresponde a una ablación, una intervención mínimamente invasiva utilizada para tratar determinados casos de fibrilación auricular. Esta afección se caracteriza por un ritmo cardíaco irregular que comienza en las cavidades superiores del corazón.

De acuerdo con la explicación médica citada por PEOPLE, la ablación busca crear pequeñas cicatrices en el tejido cardíaco para impedir las señales eléctricas que provocan los ritmos irregulares.

El representante aseguró que la intervención tuvo un resultado favorable y que Richie se encuentra bien. Sin embargo, el cantante se tomará un periodo de descanso antes de regresar a los escenarios.

Tres fechas de la gira fueron canceladas

La hospitalización también modificó el calendario de la gira que Richie comparte con Earth, Wind & Fire.

Las presentaciones que estaban programadas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron canceladas.

La pausa llega después de varios episodios relacionados con la salud del artista durante los últimos meses, en medio de su agenda de conciertos.

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Los problemas de salud que ha enfrentado durante la gira

El antecedente más reciente ocurrió en agosto. Después de una presentación en St. Louis, Missouri, el 29 de agosto, Richie acudió a un hospital por precaución y fue sometido a pruebas cardíacas.

Según informó PEOPLE en ese momento, el cantante permaneció hospitalizado y pasó por la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, el 2 de septiembre, la publicación confirmó que había sido dado de alta y que había regresado a Los Ángeles en buenas condiciones.

Antes de ese episodio, Richie también había tenido que interrumpir una presentación durante el mes de junio.

El cantante se encontraba en St. Paul, Minnesota, durante el inicio de su gira de 26 ciudades junto a Earth, Wind & Fire, cuando manifestó sentirse mareado y decidió detener el espectáculo. Después de ese episodio, dos conciertos fueron aplazados con el objetivo de que pudiera descansar y recuperarse.

Richie volvió a presentarse el 30 de junio y posteriormente agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió durante esos días.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño”, escribió el cantante en Instagram en julio. “Estoy bien y les estoy agradecido a todos”.

Richie había reaparecido públicamente días antes

La nueva hospitalización se conoce pocos días después de que el cantante fuera visto nuevamente en público.

Durante el fin de semana previo a la publicación de la información, Richie asistió junto a su pareja, Lisa Parigi, a una cena en Mr. Chow, en Beverly Hills. Allí fue fotografiado sonriente, en una de sus primeras apariciones públicas después del episodio médico anterior.

Ahora, el artista deberá hacer una pausa en sus actividades mientras se recupera del procedimiento cardíaco.

Por el momento, su representante mantiene que Richie se encuentra bien y que tiene previsto regresar a los escenarios después de tomarse un tiempo para descansar.