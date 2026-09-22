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    ¡Estrellado y sin esperanza de vida! Hallan helicóptero en el que viajaba reconocido cantante brasileño

    Los equipos de emergencia que lograron acceder al escarpado lugar del siniestro confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos sin vida

    Publicado por: SoloDuque

    helicoptero rick
    ¡Estrellado y sin esperanza de vida! Hallan helicóptero en el que viajaba reconocido cantante brasileño

    Resumen: El trágico accidente ha generado una profunda conmoción en el ámbito musical, mientras los seguidores del artista y la opinión pública se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal por parte de sus familiares y representantes.

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    Minuto30.com .- Las autoridades brasileñas confirmaron en la mañana de este martes 22 de septiembre el hallazgo del helicóptero que había sido reportado como desaparecido en la región de la Serra Catarinense y en el cual viajaba el reconocido cantante Rick, integrante del dúo musical ‘Rick e Renner.

    El reporte preliminar entregado por el Cuerpo de Bomberos detalla el trágico desenlace de las labores de búsqueda en la zona:

    Sin sobrevivientes: Los equipos de emergencia que lograron acceder al escarpado lugar del siniestro confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos sin vida, correspondientes a la totalidad de los ocupantes de la aeronave.

    Labores de rescate: A esta hora, rescatistas y peritos forenses continúan trabajando en el área del accidente para llevar a cabo los protocolos de extracción y la identificación oficial de cada una de las víctimas.

    Investigación en curso: Las autoridades competentes han iniciado las respectivas indagaciones para determinar las circunstancias climáticas y técnicas que provocaron la caída del helicóptero.

    El trágico accidente ha generado una profunda conmoción en el ámbito musical, mientras los seguidores del artista y la opinión pública se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal por parte de sus familiares y representantes.

    Los que viajaban en el helicóptero

    Rick, Geraldo Antônio de Carvalho, junto a Renner, desarrolló una destacada carrera en la música country brasileña.

    Bruno Avelar, de 41 años, era emprendedor y especialista en redes de contacto; saltó a la fama principalmente con el proyecto “El poder del networking”. El empresario se había casado hace tan solo un mes.

    Paulo Soares, reconocido director de cine y creador audiovisual que trabajaba con el artista.

    Además del piloto y copiloto de la aeronave.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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