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Resumen: El trágico accidente ha generado una profunda conmoción en el ámbito musical, mientras los seguidores del artista y la opinión pública se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal por parte de sus familiares y representantes.

¡Estrellado y sin esperanza de vida! Hallan helicóptero en el que viajaba reconocido cantante brasileño

Minuto30.com .- Las autoridades brasileñas confirmaron en la mañana de este martes 22 de septiembre el hallazgo del helicóptero que había sido reportado como desaparecido en la región de la Serra Catarinense y en el cual viajaba el reconocido cantante Rick, integrante del dúo musical ‘Rick e Renner.

El reporte preliminar entregado por el Cuerpo de Bomberos detalla el trágico desenlace de las labores de búsqueda en la zona:

Sin sobrevivientes: Los equipos de emergencia que lograron acceder al escarpado lugar del siniestro confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos sin vida, correspondientes a la totalidad de los ocupantes de la aeronave.

Labores de rescate: A esta hora, rescatistas y peritos forenses continúan trabajando en el área del accidente para llevar a cabo los protocolos de extracción y la identificación oficial de cada una de las víctimas.

Investigación en curso: Las autoridades competentes han iniciado las respectivas indagaciones para determinar las circunstancias climáticas y técnicas que provocaron la caída del helicóptero.

El trágico accidente ha generado una profunda conmoción en el ámbito musical, mientras los seguidores del artista y la opinión pública se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal por parte de sus familiares y representantes.

Los que viajaban en el helicóptero

Rick, Geraldo Antônio de Carvalho, junto a Renner, desarrolló una destacada carrera en la música country brasileña.

Bruno Avelar, de 41 años, era emprendedor y especialista en redes de contacto; saltó a la fama principalmente con el proyecto “El poder del networking”. El empresario se había casado hace tan solo un mes.

Paulo Soares, reconocido director de cine y creador audiovisual que trabajaba con el artista.

Además del piloto y copiloto de la aeronave.