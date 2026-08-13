Resumen: Sismo de magnitud 4.2 se registró a las 9:42 a.m. de este 13 de agosto en San José del Palmar, Chocó, mismo epicentro del terremoto del lunes.

¡Volvió a temblar! Nuevo sismo en San José del Palmar sacude al Chocó esta mañana

Un nuevo sismo fue reportado en la mañana de este jueves 13 de agosto en el mismo epicentro del terremoto del pasado lunes. El Servicio Geológico Colombiano, SGC, informó que el movimiento se registró a las 9:42 a.m.

De acuerdo con el boletín actualizado número 1 del SGC, el evento tuvo una magnitud de 4.2 y una profundidad de 95 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El epicentro fue localizado nuevamente en San José del Palmar, municipio donde se originó el fuerte movimiento sísmico del lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4, que dejó afectaciones en varias regiones del país. El Servicio Geológico Colombiano pidió a las personas que hayan sentido el nuevo temblor reportarlo a través de su plataforma Sismo Sentido.

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Nuevo sismo en medio de la emergencia

Este nuevo sismo se produce mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños tras el terremoto que dejó viviendas afectadas, edificios colapsados y aeropuertos con afectaciones en diferentes departamentos. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente en la zona del Chocó y en los departamentos donde se sintió el evento principal.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son clave para determinar la intensidad y la percepción del movimiento en cada zona. La plataforma Sismo Sentido permite registrar si el temblor fue sentido, en qué municipio y qué tipo de afectación se percibió.

Las autoridades reiteraron que aunque este sismo tuvo una profundidad de 95 kilómetros, lo que reduce su potencial de daño en superficie, es importante mantenerse informado únicamente por canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HTNfsBQW1y — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

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