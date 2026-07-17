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    ¡Sigue temblando! Nuevo sismo sacude México y activan alerta de tsunami tras el terremoto de 7,4

    Cuando aún se evaluaban los efectos del terremoto de 7,4, un nuevo sismo en México volvió a sacudir el sur del país.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Sigue temblando! Nuevo sismo sacude México y activan alerta de tsunami tras el terremoto de 7,4

    Resumen: El nuevo sismo en México de magnitud 5,3 ocurrió tras el terremoto de 7,4 registrado en Chiapas. Las autoridades activaron una alerta de tsunami para el sur de México y Guatemala.

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    Un nuevo sismo en México se registró este viernes 17 de julio pocas horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el sur del país.

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el segundo movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,3 y tuvo como epicentro la zona de Puerto Madero, en el estado de Chiapas.

    De acuerdo con el reporte oficial, el temblor ocurrió a las 10:14 de la mañana, hora local, con una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. Al igual que el primer terremoto, el fenómeno tuvo origen en el mar, con una latitud de 14.19 y una longitud de -93.10.

    Tras el nuevo sismo, y luego de varias réplicas registradas durante la jornada, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala.

    Según el boletín oficial, las mayores variaciones del nivel del mar podrían presentarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se estiman incrementos de hasta 105 centímetros sobre la marea.

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    La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que personal de emergencia fue desplegado en diferentes municipios para realizar recorridos con el fin de identificar posibles afectaciones. Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información sobre el impacto de los movimientos sísmicos.

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