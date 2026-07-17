Carlos Mario Gaviria desapareció en Envigado

Resumen: Carlos Mario Gaviria Sánchez es un hombre colombiano de 22 años de edad. Al momento de su desaparición vestía un pantalón beige, un buzo blanco, una camiseta negra y tenis blancos. No se registran señales particulares o características distintivas.

Carlos Mario Gaviria Sánchez es un hombre colombiano de 22 años de edad. Al momento de su desaparición vestía un pantalón beige, un buzo blanco, una camiseta negra y tenis blancos. No se registran señales particulares o características distintivas.

De acuerdo con la información disponible, Carlos Mario Gaviria Sánchez fue visto por última vez el 12 de julio de 2026 en el municipio de Envigado. Hasta el momento, no se han reportado otros detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

La información suministrada busca facilitar su identificación y contribuir a las labores de búsqueda. Cualquier dato que permita conocer su paradero puede ser de utilidad para las autoridades competentes y apoyar los esfuerzos para su pronta localización.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes