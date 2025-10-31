Resumen: Medellín puso en marcha un nuevo servicio de transporte público en San Sebastián de Palmitas para mejorar la movilidad rural y conectar con el sistema urbano.

Medellín mejora la movilidad rural con nuevo servicio de transporte en San Sebastián de Palmitas

La movilidad en San Sebastián de Palmitas recibió un importante impulso con la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte público rural, implementado por la Alcaldía de Medellín en alianza con empresas del corregimiento.

El objetivo es garantizar mayor accesibilidad y fortalecer la integración entre las zonas rurales y urbanas del occidente de la ciudad.

La ruta inicia en la vereda La Sucia, en límites con el municipio de Ebéjico, entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, y recorre sectores como La Suiza y La Frisola, atravesando el túnel de Occidente hasta llegar al parque de San Cristóbal, donde los pasajeros pueden conectar con otras rutas hacia el Centro de Medellín. El retorno se realiza entre las 5:30 p.m. y 6:00 p.m. con el mismo recorrido.

Además, se habilitó una segunda ruta dominical que conecta las principales veredas, facilitando el desplazamiento de los habitantes hacia la zona central para participar en actividades religiosas, comerciales y de servicios.

Este trayecto cubre Potrera Miserenga, Urquitá, La Sucia, La Aldea, La Frisola, La Suiza y Volcana Guayabal, retornando luego al punto de partida.

Con esta estrategia, la alcaldía busca mejorar la movilidad rural y garantizar que los ciudadanos de Palmitas tengan mejores condiciones para acceder a oportunidades educativas, laborales y sociales.

