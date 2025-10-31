Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Tragedia en la Calle 63: dos motociclistas murieron tras accidente de tránsito

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Calle 63 con carrera 114, a la altura de la avenida Mutis, dejó dos motociclistas muertos en la mañana de este viernes 31 de octubre, en Bogotá.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el siniestro se presentó hacia las 5:50 a.m. cuando un carro particular blanco se volcó tras chocar con dos motocicletas que transitaban en sentido Oriente–Occidente. Los dos motociclistas fallecieron de manera instantánea en el lugar.

La zona permanece completamente cerrada mientras los equipos de criminalística realizan las labores de levantamiento y recolección de evidencias.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de los ocupantes del vehículo particular, aunque ambulancias y unidades de emergencia ya atienden la situación.

El accidente en la Calle 63 ha generado un fuerte congestionamiento vehicular en el sector, especialmente hacia el occidente de la ciudad.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recomendó a los conductores tomar la Calle 80 o la Avenida Chile como rutas alternas para evitar mayores demoras.

