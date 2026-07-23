¡Nuevo rumbo en la UNP! Abelardo De La Espriella anuncia a Didier Blanco como director de la entidad

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció la designación de Didier Blanco Rodríguez como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de implementar medidas de seguridad para personas que enfrentan riesgos debido a sus actividades o condiciones particulares.

Blanco Rodríguez, oriundo de Ibagué, fue presentado como un profesional con formación en psicología y derecho, además de contar con especialización en derecho penal, experiencia empresarial y trayectoria como investigador.

Según la información entregada sobre su perfil, es reconocido como uno de los poligrafistas más importantes del país y llegará a la dirección de la UNP con el objetivo de impulsar cambios en el funcionamiento de la entidad, especialmente en aspectos relacionados con la confianza institucional, los protocolos de protección y la atención a quienes hacen parte del sistema.

Nueva dirección con énfasis en recuperar la confianza de la UNP

La designación de Blanco ocurre en medio de los cuestionamientos que ha enfrentado la Unidad Nacional de Protección por casos relacionados con presuntas irregularidades, corrupción y problemas administrativos.

Ante este panorama, el nuevo director señalado por el gobierno entrante tendrá como una de sus principales tareas fortalecer los procesos internos de la entidad y recuperar la credibilidad de una institución clave para la protección de personas en situación de riesgo.

De acuerdo con el anuncio, su enfoque estará basado en la aplicación estricta de los protocolos de seguridad y en garantizar que las medidas de protección sean otorgadas sin diferencias por razones políticas, sociales o de cualquier otro tipo.

Hay instituciones que deben recuperar lo más valioso que pueden ofrecerle a los colombianos: la confianza. Por eso he designado a Didier Blanco como Director de la Unidad Nacional de Protección. Ibaguereño, orgulloso de sus raíces, psicólogo, abogado, emprendedor y uno de los… pic.twitter.com/F9xLdK9bvo — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 23, 2026

“Mi única prioridad será proteger vidas”: Didier Blanco

Tras conocerse su designación, Didier Blanco aseguró que asumirá el cargo con el compromiso de proteger a todas las personas incluidas en el sistema de protección.

Esto le podría interesar: ¡Con 55 votos a favor! Senado aprueba traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella al Cauca

“Firmaré un mandato y no me voy a detener a preguntar si una vida vale más que otra. Mi única prioridad será proteger vidas, del político y del líder social con igual importancia y urgencia”, afirmó.

El nuevo director también señaló que buscará retomar los cinco pasos del protocolo de protección de la UNP, los cuales, según indicó, fueron reducidos a tres durante el gobierno saliente.

Además, aseguró que una de sus primeras prioridades será trabajar por la seguridad de los funcionarios y miembros de la institución encargados de brindar protección, al considerar que también requieren garantías para desarrollar su labor.

Cambios anunciados para la Unidad Nacional de Protección

Dentro de los lineamientos anunciados para su llegada a la entidad, Blanco planteó una UNP enfocada en fortalecer los procedimientos de seguridad, eliminar prácticas que afecten la imparcialidad del sistema y garantizar la protección de quienes hacen parte del programa.

El nuevo director afirmó que la entidad debe operar bajo criterios de seguridad, sin activismo ni distinciones, con el propósito de brindar protección a las personas que requieren acompañamiento del Estado.

Con esta designación, el gobierno electo de Abelardo De La Espriella definió a quien estará al frente de una de las instituciones encargadas de proteger la vida e integridad de líderes sociales, funcionarios, defensores de derechos humanos y otras personas incluidas dentro del esquema de protección estatal.