Resumen: El Senado aprobó con 55 votos a favor y 32 en contra el traslado de la sesión de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella al departamento del Cauca. La decisión permite avanzar con la propuesta de realizar el acto fuera de Bogotá, aunque todavía falta la aprobación de la Cámara de Representantes y no está definido el lugar exacto de la ceremonia.

¡Con 55 votos a favor! Senado aprueba traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella al Cauca

La plenaria del Senado de Colombia aprobó este miércoles la propuesta que busca trasladar la sesión de instalación del Congreso para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, desde Bogotá hacia el departamento del Cauca.

La decisión fue aprobada con 55 votos a favor y 32 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la votación. Sin embargo, el aval del Senado no define todavía el lugar exacto donde se realizará la ceremonia ni establece que esta tenga que desarrollarse en una instalación militar, una de las principales solicitudes planteadas por el presidente electo.

La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, y busca que el Congreso pueda sesionar fuera de su sede habitual para acompañar el acto de posesión en territorio caucano. Ahora, la propuesta deberá pasar por la Cámara de Representantes, donde también tendrá que recibir aprobación para que el traslado sea autorizado.

La propuesta de una posesión en una instalación militar generó debate

Durante la discusión en el Senado, uno de los puntos que generó mayor controversia fue la intención de Abelardo de la Espriella de realizar el acto en una guarnición militar o policial del Cauca, como una forma de rendir homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.

No obstante, la proposición aprobada por el Senado únicamente contempla el traslado de la corporación al departamento y no menciona que la ceremonia deba realizarse en un cuartel o base militar. La definición del sitio quedaría pendiente de una coordinación entre las mesas directivas del Congreso y el equipo del gobierno entrante.

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, presentó una propuesta alternativa para permitir la realización del acto en el Cauca, pero con la condición de que no se llevara a cabo en una instalación militar. Sin embargo, esta iniciativa no pudo ser votada debido a la falta de quórum luego de que varios congresistas abandonaran el recinto.

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La discusión quedó aplazada para una próxima sesión del Senado.

Sectores políticos cuestionaron la idea de una posesión ante militares

La posibilidad de realizar la ceremonia en una guarnición militar ha generado críticas desde distintos sectores políticos, quienes han señalado que la posesión presidencial debe mantener el carácter civil e institucional.

El presidente Gustavo Petro manifestó su oposición a que el acto se realice en instalaciones militares mientras continúe ejerciendo como jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Militares. A través de un mensaje publicado en la red social X, aseguró:

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure, y por tanto hasta ese momento soy el comandante supremo de las fuerzas militares”.

Además, agregó:

“Es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse, tal como lo hice yo y todos los demás”.

Gobierno entrante busca concretar el traslado al Cauca

La aprobación del Senado representa uno de los primeros respaldos legislativos que obtiene el gobierno entrante después de la elección de las nuevas mesas directivas del Congreso.

La propuesta contó con el apoyo de diferentes sectores políticos, entre ellos el Centro Democrático, Cambio Radical, Salvación Nacional y algunos partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y La U.

Por otro lado, el Pacto Histórico, sectores de la Alianza Verde y la senadora Jennifer Pedraza se opusieron al traslado planteado en los términos aprobados inicialmente.

El senador Enrique Gómez defendió la iniciativa y cuestionó las críticas relacionadas con la posibilidad de que la ceremonia tenga lugar en una instalación militar.

“La premisa de que Abelardo De La Espriella no puede entrar a una guarnición militar es una fantasía más del presidente saliente. No le prestemos atención”, afirmó Gómez ante medios de comunicación.

Aún no está definido dónde será la ceremonia

Aunque el Senado aprobó que la sesión pueda trasladarse al Cauca, todavía no existe una ubicación oficial para el acto de posesión. La decisión dependerá de las conversaciones entre las autoridades del Congreso y el equipo del presidente electo.

Además, la Cámara de Representantes deberá pronunciarse sobre la misma propuesta antes de que el traslado quede completamente autorizado.

La discusión se mantiene abierta debido a los cuestionamientos sobre el lugar de la ceremonia, los costos logísticos que implicaría movilizar congresistas e invitados y el debate sobre el papel de las Fuerzas Militares en un acto de transición presidencial.

De concretarse, sería una modificación a la tradición reciente de realizar la posesión presidencial en Bogotá, ante el Congreso de la República.