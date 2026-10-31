¿Nuevo romance? Andy Rivera le habría dedicado ‘Alguien me gusta’ a Cintia Cossio en plena fiesta

Resumen: Andy Rivera volvió a acaparar la atención en redes sociales tras la difusión de un video en el que, durante una fiesta, canta su éxito 'Alguien me gusta' mientras Cintia Cossio se encuentra presente y se une a la interpretación. Miles de seguidores tomaron el momento como una dedicatoria y una posible confirmación del romance que se les rumora desde hace semanas, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado. Ambos están solteros: ella terminó su relación con Jhoan López hace unos meses y él lleva una larga temporada sin pareja conocida.

El cantante paisa Andy Rivera volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez por un video en el que aparece cantando uno de sus mayores éxitos en medio de una fiesta donde también estaba la influenciadora Cintia Cossio. Para miles de seguidores, la escena fue mucho más que un simple momento de rumba: la tomaron como una dedicatoria directa y hasta como la confirmación del romance que se les viene rumoreando desde hace varias semanas.

El video que encendió los rumores

En la grabación, que se volvió viral en las últimas horas, se ve a Andy Rivera sentado en un sofá, rodeado de amigos, interpretando con todo el sentimiento ‘Alguien me gusta’, uno de los temas más recordados de su carrera. Mientras la rumba sigue, Cintia Cossio aparece en escena y se suma a la canción junto a otra joven, entre risas, aplausos y la euforia de los presentes.

Aunque el momento podría parecer uno más de cualquier fiesta, los seguidores del cantante no tardaron en relacionarlo con los rumores de romance que llevan semanas circulando en redes. Para muchos, que Andy haya elegido precisamente esa canción, con Cintia presente, fue una señal clara de que entre los dos hay algo más que una amistad.

En los comentarios de las publicaciones donde se compartió el video, los usuarios no se guardaron nada: muchos aseguraron que la dedicatoria fue evidente y celebraron la posible nueva pareja, mientras que otros pidieron calma y recordaron que podría tratarse simplemente de un momento entre amigos de fiesta.

Cabe aclarar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido una relación sentimental. Todo lo que se sabe proviene de videos y publicaciones en redes sociales, por lo que por ahora se trata de especulaciones de los fanáticos.

Llevan semanas dejando pistas

Los rumores sobre un posible romance entre Andy Rivera y Cintia Cossio no son nuevos. Desde hace varias semanas empezaron a circular videos que los muestran juntos en diferentes celebraciones, y en más de una ocasión han aparecido en las historias de Instagram el uno del otro, algo que sus seguidores no dejan pasar por alto.

Una de las pistas más comentadas fue el cumpleaños número 29 de la influenciadora, que celebró con una fiesta temática en la que se vistió de quinceañera. Esa noche, Andy Rivera le llevó serenata, un gesto que en su momento ya había levantado sospechas entre los fanáticos de ambos y que hoy, con este nuevo video, toma mucha más fuerza.

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No es la primera vez que la vida amorosa del paisa se vuelve tema de conversación en redes. Cada vez que el cantante aparece acompañado, sus seguidores empiezan a especular sobre quién podría ser la nueva dueña de su corazón, y en esta ocasión todas las miradas apuntan a Cintia.

Los dos están solteros

Por ahora, tanto Andy como Cintia se encuentran solteros. La creadora de contenido terminó su relación con Jhoan López hace unos meses, mientras que el cantante lleva una larga temporada sin una pareja conocida públicamente. Su noviazgo más recordado fue con la actriz Lina Tejeiro, con quien tuvo una relación muy mediática que terminó hace ya varios años.

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Andy Rivera, hijo del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, se ha consolidado como una de las voces urbanas más importantes del país, con éxitos que han marcado a toda una generación y conciertos que llenan escenarios en Colombia y el exterior. Cintia Cossio, por su parte, es una de las influenciadoras paisas más seguidas en redes sociales, donde comparte su día a día, su trabajo como creadora de contenido y momentos con su familia.

Mientras los dos guardan silencio, sus seguidores siguen muy pendientes de cada publicación, buscando nuevas pistas que confirmen lo que para muchos ya es un secreto a voces. ¿Será que ‘Alguien me gusta’ terminó siendo una declaración pública de amor? Por ahora, solo ellos lo saben.