Resumen: Reporte oficial del 4 de diciembre revela 21 quemados por pólvora en Medellín, superando el registro del año pasado y encendiendo alertas en varias comunas.

¡Qué tristeza, paisas! Quemaduras y daños oculares en el nuevo reporte de lesionados por pólvora

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 4 de diciembre, confirma que Medellín ya registra 21 lesionados, superando los 13 del mismo periodo en 2024.

Una cifra que prende las alarmas y deja claro que, pese a las campañas, los controles y los llamados al autocuidado, la pólvora sigue dejando heridos en plena entrada de diciembre.

Según el informe, el panorama muestra afectaciones en varias comunas, con sectores como Buenos Aires, donde se reportan 7 casos, y Robledo, con 5 lesionados, siendo los más críticos.

A estos se suman zonas como Manrique, Villa Hermosa, La Candelaria, La América, Guayabal y Belén, donde también se registran entre 1 y 3 casos.

En cuanto al perfil de los afectados, el reporte indica que el 90% son hombres y el 52% debieron ser atendidos en hospitales.

Además, la mayoría de las quemaduras corresponden a segundo grado (61,9%), seguidas por lesiones de primer y tercer grado.

Entre los tipos de traumas más frecuentes están laceraciones, contusiones, quemaduras directas, daño ocular y daño auditivo, con un total de 35 lesiones asociadas a pólvora.

La actividad que más genera incidentes es la manipulación directa, representando el 5 % de los casos, seguida de observadores que resultan heridos sin haber tocado la pólvora.

Las autoridades reiteran que la pólvora no es un juego y piden a los ciudadanos evitar su uso, especialmente considerando que Medellín podría cerrar el año liderando nuevamente el listado nacional de lesionados.

