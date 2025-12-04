Temblores, fumarolas, y ceniza: el Puracé sigue en alerta naranja

Resumen: Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano continúa con el monitoreo constante del volcán Puracé que se encuentra en estado de alerta Naranja. En las últimas 24 horas se han generado emisiones de ceniza con columnas que alcanzan hasta los 800 metros de altura y se reportan señales sísmicas asociadas al movimiento de fluidos debajo del cráter.

Continuamos con el monitoreo constante del volcán Puracé que se encuentra en estado de alerta Naranja . En las últimas 24 horas se han generado emisiones de ceniza con columnas que alcanzan hasta los 800 metros de altura y se reportan señales sísmicas asociadas al movimiento… pic.twitter.com/oQXo0BXwV1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 4, 2025

Boletín extraordinario

Del seguimiento de la actividad en la cadena volcánica Los Coconucos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía informa que:

Desde la publicación del boletín extraordinario de ayer y hasta el momento de esta publicación, se mantiene el registro de sismicidad asociada al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizadas principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y relacionadas con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera, adicionalmente, el registro de tremor continuo se ha mantenido.

En varias ocasiones estas señales estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza con columnas que han alcanzado alturas entre 100 y 800 m, con una dispersión que ha dependido de los cambios en el régimen de vientos. De las ocurridas el día de ayer se destaca la registrada a las 3:14 p. m., la cual alcanzó una altura cercana a los 800 m sobre la cima del volcán.

En total, se registraron diez emisiones de ceniza desde el cráter del Puracé, por las cuales se emitieron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil. Adicionalmente, la red de vigías reportó durante el día de ayer caída leve de ceniza en los sectores de Cristales, la Casa de Cabildo de Puracé, ubicadas al norte del volcán, la vereda Río Negro y el cabildo de Paletará al suroccidente, las termales de Agua Hirviendo, al occidente, y San Juan, al nororiente.

Adicionalmente, las buenas condiciones atmosféricas del día de ayer permitieron obtener imágenes satelitales en las que se identificó un aumento en la temperatura al interior del cráter del volcán Puracé, posiblemente relacionada con el aporte de calor de los gases que están siendo emitidos desde el interior del volcán hacia la superficie.

En cuanto a los parámetros geoquímicos, también mediante detección satelital, se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO₂) que se han dispersado hacia el suroriente dentro de un radio de 200 km respecto al volcán, siguiendo la dirección predominante del viento. La cantidad de SO 2 emitido se mantiene dentro del rango de valores observado anteriormente.

Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual a través de los boletines extraordinarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El estado por actividad volcánica se mantiene en alerta Naranja : volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO continuará atento a la evolución del fenómeno volcánico e informará oportunamente sobre los cambios que puedan presentarse.