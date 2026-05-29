Habilitan puente que cambiará la movilidad en Bello

Resumen: El nuevo puente entre Serramonte y Ciudad de Los Puertos mejorará la movilidad en la comuna 3 de Bello y reducirá tiempos de desplazamiento.

La movilidad en la comuna 3 de Bello tendrá un cambio importante tras la entrada en funcionamiento de un nuevo puente que conecta a los barrios Serramonte con el sector Ciudad de Los Puertos.

La obra ya fue recibida por la alcaldía luego de completar los procesos técnicos y normativos exigidos por la Alcaldía.

Este nuevo puente fue construido mediante la figura de carga urbanística obligatoria por parte de la Constructora Capital, tras surtir el trámite correspondiente ante la Secretaría de Planeación de Bello.

Con esta conexión vial, los habitantes de la zona ya no tendrán que realizar largos recorridos hasta el sector de Obra 2000, a la altura de Santa Ana, para poder movilizarse hacia otros puntos del municipio. Ahora, el nuevo puente permite una salida directa hacia el sector de Molinares, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la conectividad entre varios sectores de la comuna.

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El secretario de Obras Públicas de Bello, José Rolando Serrano Jaramillo, explicó que la alcaldía verificó el cumplimiento de todas las condiciones técnicas necesarias antes de recibir oficialmente la estructura para el servicio de la comunidad.

Desde este momento, el mantenimiento del nuevo puente quedará bajo responsabilidad de la Alcaldía de Bello. Las autoridades recordaron que este tipo de obras hacen parte de las obligaciones que deben asumir constructores y desarrolladores inmobiliarios como compensación urbanística.

Además de esta infraestructura vial, la alcaldía también puso en funcionamiento, de manera pedagógica, un nuevo sistema de semaforización cerca de la Institución Educativa Tomás Cadavid.

En este punto se instalaron semáforos vehiculares y peatonales en el cruce de la carrera 55 con la calle 38, buscando mejorar la seguridad y la movilidad. Mientras avanza el proceso de adaptación y sincronización de los cruces, agentes de movilidad acompañarán la operación del sistema.

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