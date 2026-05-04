Nuevo hundimiento en el puente La Limona genera preocupación entre conductores

Resumen: Habitantes alertan por deterioro del puente La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado; piden intervención urgente.

El estado del puente La Limona genera preocupación entre habitantes y conductores que transitan a diario por este corredor que conecta a Itagüí con el corregimiento de San Antonio de Prado. La comunidad ha reportado un nuevo hundimiento en la vía, lo que vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de esta estructura.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el deterioro se presenta en un punto que ya había sido señalado anteriormente por posibles fallas.

Aunque el paso vehicular continúa habilitado, quienes utilizan el puente La Limona advierten sobre los riesgos que podría representar para motociclistas, peatones y conductores, debido al alto flujo de tránsito en la zona.

El corredor es considerado estratégico para la movilidad entre estos sectores del sur del Valle de Aburrá, lo que aumenta la preocupación por una posible afectación mayor si no se toman medidas a tiempo. Habitantes del sector han solicitado la presencia de autoridades para realizar una inspección técnica que permita evaluar el estado real de la estructura.

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Además, recordaron que en meses anteriores ya se habían hecho advertencias sobre el deterioro del puente, lo que ha llevado a insistir en la necesidad de una intervención oportuna que garantice la seguridad de quienes transitan por allí.

Mientras tanto, desde las alcaldías de Medellín e Itagüí se adelantan planes para mejorar la conexión vial entre ambos territorios, lo que incluiría proyectos de infraestructura en este corredor.

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