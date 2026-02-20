¡Nuevo homicidio sacude La Unión! Hombre fue asesinado a tiros en el sector Proleche

Resumen: Este 20 de febrero, un hombre identificado por vecinos como “El Negro” fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector Proleche de La Unión, Oriente antioqueño. Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona y el CTI realizó la inspección del cadáver y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento se desconocen los móviles del homicidio y la identidad oficial de la víctima.

Un violento hecho se registró este 20 de febrero en La Unión, Oriente antioqueño, dejando como resultado la muerte de un hombre en plena vía pública. Según reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en la carrera 8 con calle 13A, en el sector conocido como Proleche, un área que hasta hace poco había registrado relativa tranquilidad.

De acuerdo con los testimonios de vecinos y transeúntes, la víctima, identificada por la comunidad como ‘El Negro’, fue abordada por desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones. La gravedad de las heridas fue tal que el hombre falleció antes de poder recibir asistencia médica, generando consternación entre quienes presenciaron el ataque.

Tras el incidente, la Policía Nacional intervino rápidamente para acordonar el lugar y preservar la cadena de custodia, mientras que el personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevó a cabo la inspección del cadáver y el levantamiento del cuerpo. Estos procedimientos son clave para recopilar pruebas que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables, quienes según testigos huyeron inmediatamente del sitio.

Las autoridades locales aún no han confirmado oficialmente la identidad completa de la víctima ni los posibles móviles del homicidio. Sin embargo, se han activado investigaciones con el objetivo de avanzar en la identificación de los agresores y determinar las circunstancias que rodearon este nuevo hecho violento.

Este ataque se suma a otro ocurrido el pasado 14 de febrero en la misma zona de Proleche, cuando una persona fue asesinada bajo un puente en la vía hacia la vereda La Madera de El Carmen de Viboral. La repetición de homicidios en un municipio que históricamente había registrado menor violencia ha generado alarma en la comunidad, que ahora pide mayor presencia de las autoridades y estrategias efectivas para garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, el caso continúa en investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información oficial sobre los avances en la identificación de los responsables y las circunstancias del homicidio.