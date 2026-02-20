Resumen: La Alcaldía de Rionegro retiró 3 toneladas de residuos del río Negro como medida de mitigación para prevenir inundaciones en El Porvenir y otros sectores.

Rionegro se blinda contra las lluvias: Retiran toneladas de residuos del río Negro

Con el firme objetivo de proteger a las comunidades ribereñas, la Alcaldía de Rionegro lideró la primera gran jornada de intervención para la recuperación de la capacidad hidráulica de su principal afluente.

Los trabajos, que iniciaron en el sector Lotus y avanzarán hacia el barrio El Porvenir, buscan evitar que las obstrucciones en el cauce generen emergencias durante las temporadas de lluvias.

Esta labor técnica, que contó con el apoyo de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional, es una medida de mitigación necesaria para garantizar la seguridad en los sectores urbanos y rurales que históricamente han sufrido por el desbordamiento de las aguas.

Lea también: Corea del Sur inicia su agenda como invitado de honor en el Festival del Libro Infantil en Medellín

Durante la fase inicial de esta operación, los equipos lograron retirar aproximadamente 1,5 toneladas de residuos sólidos y otra cifra igual de material vegetal, para un total de tres toneladas de desechos que impedían el flujo natural del río.

El alcalde Jorge Rivas explicó que no se trata de una simple limpieza estética, sino de una estrategia integral de mitigación del riesgo.

Las acciones incluyeron el retiro de árboles en peligro de caída, limpieza de empalizadas y la siembra de nuevas especies, transformando puntos críticos en zonas de protección ambiental que ayuden a regular el comportamiento del cauce.

La Alcaldía hizo un llamado a los ciudadanos para evitar arrojar basuras al río Negro, pues la mitigación del riesgo es una tarea compartida que depende tanto de la intervención técnica como del compromiso ambiental de todos los habitantes de Rionegro.

Más noticias de Antioquia