¡Nuevo golpe a los ‘pinchallantas’! Autoridades suspenden taller en el barrio Nueva Zelandia, Bogotá

En el marco de la estrategia de control sobre la modalidad delictiva conocida como “pinchallantas”, la Secretaría Distrital de Seguridad, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Suba, suspendió un taller de llantas en el barrio Nueva Zelandia. La medida se adoptó luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos por posibles cobros excesivos tras pinchazos recientes.

Aunque el establecimiento contaba con la documentación en regla, las autoridades detectaron que extendía sus actividades fuera del área autorizada, afectando la movilidad y el espacio público, lo que motivó su cierre temporal.

Los operativos contra los “pinchallantas” buscan prevenir que delincuentes pinchen intencionalmente los neumáticos de vehículos para ofrecer servicios de reparación a precios abusivos o bajo presión. Esta práctica, además de ser ilegal, representa un riesgo para la seguridad vial y la integridad de los conductores y peatones.

Desde el inicio de la ofensiva en la ciudad, se han visitado 98 montallantas en distintas localidades de Bogotá. De estos, 55 locales han sido suspendidos por irregularidades en la operación de su actividad comercial, generando un precedente que busca desincentivar la reincidencia y proteger el espacio público y la convivencia.

Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán de forma permanente, enfocándose en las zonas con mayores reportes de pinchazos sospechosos y cobros abusivos. Además, los Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad recordaron a los ciudadanos que pueden reportar este tipo de situaciones a través de la Línea 123.

Con estas acciones, la administración busca no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir delitos relacionados con la manipulación intencional de vehículos, garantizando entornos más seguros para conductores y peatones en toda la ciudad.