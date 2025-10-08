Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cayeron tres falsos contratistas por robar costosas barreras de tránsito en Ciudad Bolívar

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos hombres y una mujer que se hacían pasar por contratistas para robar elementos de manejo de tráfico en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Villa Gloria.

Los delincuentes, que vestían chalecos y portaban un carné falso, fueron sorprendidos mientras cargaban los elementos en un camión con la placa adulterada.

El supervisor de la obra alertó a la Línea 123 sobre la actividad sospechosa, indicando que personas con prendas de contratistas se estaban llevando varias barreras de seguridad.

Al llegar al lugar, uniformados del CAI Compartir interceptaron el camión. Los sujetos no pudieron autenticar la actividad que realizaban y mostraron carnés falsos de contratistas.

Según el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, las verificaciones con la Secretaría de Movilidad confirmaron que no eran funcionarios.

Los capturados acababan de hurtar nueve maletines PMT (Plan de Manejo de Tráfico) para movilidad, avaluados en $3 millones de pesos cada uno.

La Policía confirmó que uno de los presuntos delincuentes tiene antecedentes por hurto, receptación y lesiones, y que el grupo había robado mercancía en al menos otras dos ocasiones para venderla en el centro de Bogotá.

Los capturados y los maletines recuperados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

