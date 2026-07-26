Resumen: Tropas del Ejército y la Policía intervinieron dos unidades de minería ilegal en la vereda La Holanda, en San Carlos, Antioquia. Durante el operativo fueron inutilizadas dragas, maquinaria pesada y otros equipos empleados para la extracción ilícita de minerales, generando una afectación cercana a los $900 millones y evitando la extracción mensual de aproximadamente 3.744 gramos de oro que, según las autoridades, fortalecerían las economías de grupos armados organizados.

¡Nuevo golpe a la minería ilegal! Operativo dejó pérdidas por cerca de $900 millones en Antioquia

Un nuevo golpe contra la minería ilegal fue propinado por tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en un operativo realizado de manera conjunta con la Policía Nacional en zona rural del municipio de San Carlos, Antioquia.

La intervención se desarrolló en la vereda La Holanda, donde las autoridades ubicaron e intervinieron dos unidades de producción minera ilegal que, según la información oficial, eran utilizadas para la extracción ilícita de minerales.

Destruyeron maquinaria utilizada para la explotación ilegal

Durante el procedimiento fueron inutilizados diferentes equipos empleados en estas actividades ilegales. Entre los elementos afectados se encuentran dos dragas tipo buzo, cuatro motores, dos compresores de aire, dos mangueras de succión, una excavadora y una retroexcavadora.

De acuerdo con el reporte entregado por la Cuarta Brigada, la infraestructura intervenida tendría un valor cercano a los 900 millones de pesos, lo que representa un impacto económico significativo para quienes desarrollaban esta actividad ilícita.

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Buscan frenar las economías ilegales

Las autoridades indicaron que, además de la afectación económica, el operativo permitió evitar la extracción de aproximadamente 3.744 gramos de oro al mes, recurso que, según señalaron, alimentaría las finanzas de grupos armados organizados que obtienen ingresos mediante la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Con este resultado, las Fuerzas Militares buscan debilitar las economías ilegales que operan en diferentes zonas del departamento y limitar las fuentes de financiación de estas estructuras.

Continúan las operaciones en Antioquia

El Ejército Nacional explicó que esta intervención hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia mediante la cual se desarrollan operaciones para combatir diferentes actividades ilícitas en el territorio.

Asimismo, la Cuarta Brigada informó que continuará adelantando acciones coordinadas con la Policía Nacional para enfrentar la explotación ilegal de minerales, proteger los recursos naturales y contribuir a las condiciones de seguridad y bienestar de las comunidades del departamento de Antioquia.