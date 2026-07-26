Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cinco militares del Ejército Nacional fueron condenados a más de 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino con discapacidad cognitiva en una base militar de Frontino, Antioquia. La víctima permaneció retenida durante cerca de cinco horas y su cuerpo fue ocultado en un río tras el crimen.

¡Crimen atroz en una base militar! Condenan a cinco soldados por torturar y asesinar a un campesino en Antioquia

Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a más de 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino de 27 años, ocurrido el 7 de octubre de 2025 en una base militar ubicada en el municipio de Frontino, Antioquia.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y los procesados. Los condenados son el cabo segundo Cristian Córdoba y los soldados Brayan Osorio, Jhon Quejada, Neider Oyola y Miguel Ángel Caicedo.

Según informó la Fiscalía, las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron demostrar la participación de los uniformados en los hechos, por lo que aceptaron su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas.

La víctima fue retenida bajo sospechas de pertenecer a un grupo armado

La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Antioquia, estableció que la víctima era un campesino de 27 años que presentaba una discapacidad cognitiva.

De acuerdo con el expediente, el hombre fue retenido dentro de una base militar luego de que surgieran sospechas sobre una presunta vinculación con un grupo armado ilegal.

Durante el tiempo que permaneció en las instalaciones militares habría sido sometido a diferentes actos de violencia física. La Fiscalía indicó que fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol.

Permaneció cerca de cinco horas sometido a torturas

Las labores adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que el campesino estuvo retenido durante aproximadamente cinco horas.

Durante ese lapso, según las pruebas recopiladas, fue víctima de múltiples actos de tortura, entre ellos asfixia y sofocamiento, además de otros tratos crueles que finalmente le ocasionaron la muerte.

Esto le podría interesar: Cae millonario laboratorio del ELN en Amalfi: producía hasta 80 kilos de cocaína al mes

La investigación concluyó que el fallecimiento ocurrió al interior de un baño de la base militar.

El cuerpo fue arrojado a un río y hallado semanas después

Una vez ocurrió la muerte, los responsables trasladaron el cuerpo para intentar ocultar lo sucedido.

Según la Fiscalía, el cadáver fue envuelto en una hamaca, llevado hasta el helipuerto de la base militar y posteriormente arrojado al río El Cerro.

Tres semanas después, las autoridades lograron recuperar el cuerpo, que fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los análisis forenses determinaron que la causa de la muerte correspondía a las lesiones ocasionadas durante los actos de tortura a los que fue sometida la víctima.

La condena fue producto de un preacuerdo

Tras aceptar los cargos mediante preacuerdo, un juez de conocimiento condenó al cabo segundo y a los cuatro soldados a una pena de 20 años y 2 meses de prisión.

La sentencia corresponde a los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravados.

La Fiscalía recordó que este caso ya había dejado otra condena. Por los mismos hechos, el teniente Leider Ortiz, quien era comandante de la base militar, fue sentenciado previamente mediante preacuerdo a 20 años y 3 meses de prisión.

Entretanto, el sargento segundo Andrés Gutiérrez y los soldados Alberto Rojo y Didian Ruiz continúan vinculados al proceso judicial. Los tres permanecen privados de la libertad mientras avanza el trámite correspondiente en su contra.