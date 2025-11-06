Resumen: A casi seis meses del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, nuevas versiones apuntan a que un familiar cercano podría estar involucrado en el crimen, presuntamente por disputas económicas y el control de sus negocios. Márquez fue asesinada en mayo mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan. Testimonios y reportes periodísticos señalan a su tío y socio comercial como posible responsable, mientras la Fiscalía de Jalisco continúa las investigaciones y analiza pruebas que podrían confirmar si el homicidio fue planeado desde su entorno más cercano.

¡Nuevo giro en el caso de Valeria Márquez! familiares de la influencer estarían bajo la lupa

A casi seis meses del asesinato de la creadora de contenido mexicana Valeria Márquez, el caso toma un rumbo inesperado. Una nueva versión apunta a que un familiar cercano de la joven habría tenido participación en el crimen, presuntamente motivado por conflictos económicos y el control de sus negocios.

La influencer, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo. Un hombre ingresó al establecimiento, le preguntó su nombre y le disparó a quemarropa. El hecho conmocionó a sus seguidores y a la comunidad digital en toda Latinoamérica.

Sospechas dentro del entorno familiar

De acuerdo con una investigación divulgada por TV Azteca y con declaraciones difundidas por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, una fuente cercana a la familia paterna de Márquez aseguró que el principal señalado sería Armando López, tío y socio comercial de la víctima.

Según el testimonio, ese día el salón —que solía tener bastante movimiento— estaba inusualmente vacío, y tanto el tío como la pareja de Valeria, quienes también trabajaban allí, no se encontraban presentes. Días después del crimen, López habría salido de viaje, un hecho que incrementó las sospechas dentro de la familia.

“Siempre estaban ocupados los dos, pero justo esa tarde no apareció ninguno. Luego supimos que el tío se fue del país”, relató la fuente anónima citada por Ceriani.

Disputas por los negocios, posible motivo del crimen

Las investigaciones preliminares sugieren que la causa del asesinato podría estar relacionada con problemas económicos y la disputa por la propiedad del salón de belleza. Márquez y su tío compartían la administración del negocio, lo que, según los testimonios recopilados por TV Azteca, habría generado tensiones previas.

Además, los investigadores analizan un detalle que podría resultar clave: el regalo que Valeria esperaba recibir el día de su asesinato. En una transmisión anterior, la joven expresó entre risas y desconfianza: “A lo mejor me iban a matar, ¿me iban a levantar o qué?”.

Ese obsequio, según versiones, habría sido parte de una estrategia para asegurarse de que la influencer estuviera en el lugar cuando se cometió el crimen.

Otras líneas de investigación

El caso también ha involucrado a otras personas del círculo cercano de Márquez. Entre ellas, una amiga identificada como Vivian De la Torre, quien habría insistido en que la influencer se quedara en el salón para entregarle un presente. En redes sociales también se mencionan supuestas amenazas de su expareja, aunque estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades.

Ahora las autoridades analizan las nuevas pruebas y testimonios que podrían confirmar si, como apuntan las últimas versiones, el crimen fue planeado desde el entorno más íntimo de la joven empresaria.