¡Hasta besito en el «cuello» le dio! «Borracho» agrede sexualmente a la Presidenta de México en plena calle y en video quedó

Minuto30.com .- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vivió un momento de gran alarma y vulnerabilidad en la Ciudad de México al ser abordada y agredida sexualmente por un individuo en presunto estado de embriaguez.

El incidente ocurrió cuando la mandataria, acompañada de un reducido equipo de seguridad, decidió caminar a pie para trasladarse entre oficinas, una decisión que, según ella, buscaba optimizar el tiempo de desplazamiento.

Manoseo y «Besito en el Cuello»: La Agresión Explícita

La situación escaló rápidamente. El hombre, visiblemente ebrio, se acercó a la presidenta, la manoseó y llegó al extremo de darle un «besito en el cuello». Lo más preocupante fue que el personal de seguridad de la presidenta no se percató inmediatamente de la gravedad de la situación, permitiendo que la agresión ocurriera ante la vista de todos.

Reacción Tardia y Detención Inmediata

Fue solo cuando el jefe de seguridad de Sheinbaum se percató del incidente que intervino con rapidez. El jefe de seguridad se interpuso entre la presidenta y el presunto atacante, logrando la captura inmediata del individuo. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales de Ciudad de México para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Sheinbaum Denuncia y Mantiene la Calma

Pese a la gravedad del incidente, la presidenta Sheinbaum mantuvo la calma e incluso fue captada sonriendo en medio de la conmoción. No obstante, la presidenta confirmó posteriormente en medios que tomaría acciones legales. Afirmó que interpondrá una demanda formal por acoso sexual contra el individuo.

Este hecho pone en evidencia las fallas en los protocolos de seguridad de la más alta funcionaria del país.

