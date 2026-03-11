Resumen: Anuncian nuevo escuadrón militar y policial EMPÁS para reforzar la seguridad en el sur del Valle de Aburrá y frenar expansión del Clan del Golfo.

Nuevo escuadrón militar y policial llega al sur del Valle de Aburrá para frenar al Clan del Golfo

Las autoridades anunciaron la creación de un nuevo escuadrón de seguridad para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en varios municipios del sur del Valle de Aburrá.

La estrategia busca fortalecer las operaciones contra el crimen organizado y evitar la expansión de grupos ilegales en esta zona del departamento.

El anuncio fue realizado por la Gobernación de Antioquia durante un consejo de seguridad en el que se analizó la situación de orden público en los municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí, Envigado y Sabaneta.

La iniciativa corresponde a un nuevo Escuadrón Militar y Policial Antiterrorista (EMPÁS), una unidad integrada por miembros de la Policía y el Ejército que operará en puntos estratégicos para aumentar el control territorial.

El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que, aunque en estos municipios se ha registrado una reducción en los homicidios, es necesario fortalecer las operaciones de seguridad para evitar que estructuras criminales amplíen su influencia.

Según el mandatario, una de las principales preocupaciones de las autoridades es la expansión del Clan del Golfo, que en los últimos años ha consolidado presencia en regiones como el suroeste antioqueño y buscaría extender su influencia hacia el área metropolitana a través de bandas locales.

En ese contexto, también se anunció el aumento de la recompensa por información que permita la captura de alias “El Flaco”, presunto cabecilla criminal cuya recompensa pasó de 50 a 200 millones de pesos.

Más operativos contra el microtráfico

Durante el consejo de seguridad también se concluyó que se intensificarán los operativos contra el microtráfico, una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones criminales que operan en el sur del Valle de Aburrá.

Este nuevo EMPÁS será el octavo en funcionamiento en Antioquia. Cada escuadrón está conformado por cerca de diez uniformados de la Policía y el Ejército, además de vehículos, equipos de comunicación y tecnología adquiridos con recursos de la tasa de seguridad.

