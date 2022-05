in

El periodista deportivo Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, en medio del programa Espn Fútbol Show, afirmó que el nuevo director técnico de la Selección Colombia será el argentino Néstor Lorenzo, el cual estuvo en el tiempo de José Pékerman como asistente técnico, cuando este estuvo dirigiendo la ‘Tricolor’ entre 2012 y 2018, temporada en la que la clasificó a dos mundiales consecutivos, Brasil y Rusia.

El entrenador, de 56 años, se encuentra desde el año pasado en Melgar de Perú, en donde tuvo su primera experiencia como DT, ya que venía haciéndolo en el rol de asistente, siempre junto a Pékerman, con el que estuvo en la Selección de Argentina (2004-2006), Toluca y Tigres, entre 2007 y 2009 en México, antes de llegar a Colombia.

Conforme a la información de Bermúdez, en el mes de julio sería oficializado Lorenzo quien afrontará sus primeros retos en la jornada FIFA de septiembre.

Es de recordar que Colombia está cerca de presentar la lista de convocados para el partido amistoso contra Arabia Saudita, el cual se disputará el 5 de junio en España. Para ese encuentro, habrá un técnico encargado.

«En julio nombran a Néstor Lorenzo y en septiembre debuta como técnico de la selección nacional de fútbol de Colombia, a no ser que Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Klopp para que dirija gratis, que Marcelo Bielsa diga voy a darle una mano a los colombianos, o que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia (…) A no ser que una de esas cosas pase, en julio podrán dejar de hacer el conteo», afirmó Bermúdez.

Cabe mencionar que a parte de Néstor Lorenzo, se había hablado de Matías Almeyda como posibilidad, pero el pasado viernes se confirmó que este firmó contrato hasta el año 2024 con el AEK Atenas FC.