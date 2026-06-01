Resumen: El candidato Iván Cepeda desató una fuerte controversia tras solicitar a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que se pronunciara y evaluara los "efectos jurídicos" del uso masivo de la camiseta de la Selección Colombia por parte de los seguidores de Abelardo de la Espriella durante la jornada electoral. Cepeda calificó el hecho como un acto "oportunista" e inapropiado por tratarse de un símbolo nacional con supuestas restricciones comerciales. Sin embargo, su queja provocó una ola de rechazo inmediato por parte de los ciudadanos, quienes le recordaron tajantemente que la prenda es propiedad privada y no un uniforme institucional. Los electores desestimaron el reclamo defendiendo su libertad individual, dejando claro que, al haber comprado la camiseta con su propio dinero, tienen el pleno derecho de usarla cuando y donde deseen, incluyendo las urnas para ejercer su derecho al voto.

Cepeda ni siquiera acepta que las camisetas de la Selección Colombia son propiedad privada

Lo que pretendía ser un reclamo formal frente a las autoridades deportivas se transformó rápidamente en un bumerán político para el candidato Iván Cepeda. Tras la jornada electoral, Cepeda publicó un contundente mensaje cuestionando que los simpatizantes de su rival, Abelardo de la Espriella, acudieran a las urnas vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. Sin embargo, su exigencia de intervención a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) desató una ola de rechazo ciudadano bajo una premisa clara: la prenda es propiedad privada y cada quien la usa cuando quiere.

El reclamo a la Federación: «Un acto claramente oportunista»

La controversia inició cuando Cepeda, a través de sus redes sociales, etiquetó directamente a la cuenta oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (@FCF_Oficial). En su mensaje, el candidato argumentó que la camiseta es un «símbolo nacional» y sugirió que existen restricciones legales para su uso político.

«Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral», señaló el candidato.

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Cepeda advirtió que usar la indumentaria patria con fines ideológicos a pocos días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol es un acto oportunista. Por ello, solicitó a la dirigencia del fútbol colombiano tomar cartas en el asunto:

«Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral», concluyó, pidiendo incluso que se examinen los «efectos jurídicos» de este acto.

El rechazo ciudadano: «Yo la compré, yo me la pongo»

La respuesta al trino de Cepeda no provino, inicialmente, de los despachos de la FCF, sino de miles de ciudadanos que volcaron su molestia en las redes sociales. Lejos de respaldar su preocupación, los votantes rechazaron tajantemente el pronunciamiento, tildándolo de autoritario y desconectado de la realidad legal del país.

El argumento de la opinión pública fue unánime y contundente: la camiseta no es un uniforme institucional bajo el control del Estado, sino un bien de consumo. Los usuarios le recordaron al candidato varios puntos clave:

Propiedad privada: Quien paga por una camiseta en una tienda adquiere el derecho pleno sobre ella, lo que incluye la libertad de usarla para ir a votar, a mercar o a una marcha.

Libertad de expresión: Vestir los colores patrios durante un día de elecciones es, para muchos, un acto de civismo y celebración democrática, no necesariamente una infracción de derechos de autor.

Inviabilidad del control: Multitud de ciudadanos señalaron lo absurdo que resultaría que una federación deportiva dictara un «código de vestimenta» para ejercer el derecho al sufragio.

Cepeda ni siquiera acepta que las camisetas de la Selección Colombia son propiedad privada