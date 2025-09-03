Resumen: La Alcaldía de Bello puso en funcionamiento un Centro de Atención Integral para habitantes de calle en Bello. El espacio ofrece atención psicosocial, salud y orientación para proyectos de vida.

Bello avanza en la inclusión con un nuevo Centro de Atención para Habitantes de Calle

Con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Integral para Habitantes de Calle, la Alcaldía de Bello da un paso significativo en la atención y acompañamiento a esta población vulnerable.

El espacio, que lleva tres meses en operación, ofrece atención psicosocial, acompañamiento en salud y orientación para la construcción de proyectos de vida, confirmando el compromiso de la ciudad con los habitantes de calle en Bello.

Actualmente, 31 personas se benefician de los servicios del centro, donde reciben las tres comidas diarias, dotación de aseo personal y una cama digna.

Lea también: ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

El objetivo es proporcionar un servicio cercano y articulado que permita a estas personas acceder a rutas de salud, procesos de restablecimiento de derechos y apoyo para la reconstrucción de sus vínculos familiares y sociales.

“Aquí confirmamos que en Bello trabajamos por oportunidades, dignidad y bienestar para todas las personas. Desde la Administración Municipal seguimos avanzando en la construcción de una ciudad más humana, solidaria e incluyente”, señaló Jenyfer López Pérez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana.

Para acceder a los servicios, los interesados o sus familiares pueden dirigirse a la oficina del programa Juntos por la Inclusión de la Población Habitante de Calle, ubicada en calle 53 #47-30, barrio Prado, o llamar a la línea telefónica (604) 322 0206 Ext. 2205.

Este centro se suma a las acciones del programa de Inclusión de la Población Habitante de Calle, que durante el año ha desarrollado operativos en articulación con la Policía Nacional para la recuperación del espacio público y la activación de rutas de atención.

Más noticias de Bello