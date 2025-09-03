Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    • ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia
    Néstor Lorenzo lo tiene claro, la Selección Colombia no debe subestimar a Bolivia. Lo claro, eso sí, es que este jueves solo sirve ganar. Foto: FCF
    Compartir:
    • ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    Resumen: La selección colombiana de fútbol se prepara para enfrentar a Bolivia este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en Barranquilla, con la convicción de que solo sirve la victoria. El director técnico Néstor Lorenzo y el arquero David Ospina, durante una rueda de prensa, destacaron la importancia del apoyo de la afición y elogiaron a Bolivia como un equipo ordenado que buscará un juego equilibrado y compacto. Tras la conferencia, el equipo realizó un intenso entrenamiento táctico y de jugadas a balón parado, finalizando con un partido recreativo, mostrando cohesión y un gran ambiente antes del crucial partido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La selección Colombia se alista para su próximo partido contra Bolivia, programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

    La jornada de preparación de este miércoles incluyó una conferencia de prensa y un intenso entrenamiento, enfocado en afinar los últimos detalles del plan de juego.

    La jornada comenzó a las 8:30 a.m. con una rueda de prensa oficial, donde el director técnico Néstor Lorenzo y el arquero David Ospina compartieron sus impresiones.

    Ambos destacaron la importancia del apoyo de los aficionados para el crucial encuentro.

    Al referirse al rival, Néstor Lorenzo elogió la organización de la selección boliviana. «Bolivia es un equipo muy ordenado», afirmó el estratega.

    También expresó su creencia de que no se replegarán defensivamente, sino que buscarán un juego más equilibrado.

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    «No creo que se meta atrás, [esperamos] un bloque medio y compacto que va a querer cortar nuestra generación de juego», explicó.

    Lorenzo también enfatizó la responsabilidad del equipo local. «La responsabilidad es nuestra, en nuestro estadio y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera», añadió, transmitiendo un mensaje de confianza y compromiso.

    Después de la conferencia de prensa, los jugadores se dirigieron al campo para continuar con su preparación.

    La sesión incluyó ejercicios de calentamiento con balón, seguidos de un trabajo táctico enfocado en el plan de partido y las Acciones a Balón Parado (ABP).

    Para finalizar, el equipo realizó un partido recreativo, demostrando un buen ambiente y cohesión grupal de cara al partido.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    ¡Caos en la etapa 11! La Vuelta a España paralizada y sin ganador

    Manizales anuncia cierre de fronteras para Clásico Cafetero

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]