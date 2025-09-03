La selección Colombia se alista para su próximo partido contra Bolivia, programado para este jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La jornada de preparación de este miércoles incluyó una conferencia de prensa y un intenso entrenamiento, enfocado en afinar los últimos detalles del plan de juego.

La jornada comenzó a las 8:30 a.m. con una rueda de prensa oficial, donde el director técnico Néstor Lorenzo y el arquero David Ospina compartieron sus impresiones.

Ambos destacaron la importancia del apoyo de los aficionados para el crucial encuentro.

Al referirse al rival, Néstor Lorenzo elogió la organización de la selección boliviana. «Bolivia es un equipo muy ordenado», afirmó el estratega.

También expresó su creencia de que no se replegarán defensivamente, sino que buscarán un juego más equilibrado.

¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

«No creo que se meta atrás, [esperamos] un bloque medio y compacto que va a querer cortar nuestra generación de juego», explicó.

Lorenzo también enfatizó la responsabilidad del equipo local. «La responsabilidad es nuestra, en nuestro estadio y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera», añadió, transmitiendo un mensaje de confianza y compromiso.

Después de la conferencia de prensa, los jugadores se dirigieron al campo para continuar con su preparación.

La sesión incluyó ejercicios de calentamiento con balón, seguidos de un trabajo táctico enfocado en el plan de partido y las Acciones a Balón Parado (ABP).

Para finalizar, el equipo realizó un partido recreativo, demostrando un buen ambiente y cohesión grupal de cara al partido.

