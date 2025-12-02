Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La fiesta se apagó para 15 personas en Medellín: cifras de quemados continúan subiendo al inicio del mes

El nuevo balance de quemados por pólvora en Medellín, correspondiente al 2 de diciembre, muestra un incremento en los casos frente al mismo periodo del año anterior. Según el reporte de la Secretaría de Salud, la ciudad registra 15 lesionados, dos más que en 2024, cuando la cifra iba en 13.

El documento revela que el 93% de los afectados son hombres y que el 53% de los casos corresponde a personas que manipulaban pólvora al momento del incidente.

Un 40% resultó lesionado como observador y un 7% entró en la categoría de “otros”. De los 15 lesionados, 9 requirieron atención ambulatoria y 6 fueron hospitalizados, lo que confirma la gravedad de varias lesiones.

En cuanto a las edades, 12 adultos integran el grueso de los lesionados, mientras que se registran tres adolescentes entre 12 y 17 años.

El balance también muestra el tipo de lesiones que están dejando los artefactos explosivos: 7 laceraciones, 6 contusiones, 14 quemaduras, 1 daño ocular y 1 daño auditivo, para un total de 29 lesiones contabilizadas.

En cuanto a la severidad, la mayoría de quemaduras corresponden al segundo grado, con un 60%, mientras que los primeros y terceros grados representan el 20% cada uno.

No se reportaron intoxicados por fósforo blanco ni por alcohol adulterado con metanol.

La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a evitar el uso de pólvora y a proteger especialmente a los menores de edad, recordando que las emergencias por quemados se disparan cada diciembre y pueden dejar secuelas irreversibles.

