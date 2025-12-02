Menú Últimas noticias
    Fatal accidente en la vía Tuluá–Buga: el conductor murió y la comunidad saqueó la mercancía

    Un conductor muere en la vía Tuluá–Buga y, en vez de ayudar, muchos prefirieron saquear la carga

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fatal accidente en la vía Tuluá–Buga: el conductor murió y la comunidad saqueó la mercancía

    Resumen: Fatal accidente en la vía Tuluá–Buga: el conductor murió y la comunidad saqueó la mercancía del tractocamión en plena emergencia. Indignación por los hechos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El saqueo se volvió protagonista de una tragedia que enluta la vía Tuluá–Buga, donde un conductor de tractocamión perdió la vida en la mañana de este martes 2 de diciembre.

    El vehículo quedó atravesado en plena doble calzada, a pocos metros del pico de Betania, luego de un grave accidente que dejó al conductor atrapado y sin signos vitales dentro de la cabina.

    Mientras se esperaba la llegada de los organismos de socorro y las autoridades iniciaban la atención de la emergencia, decenas de personas se abalanzaron sobre el tractocamión para llevarse la mercancía.

    Los videos captados por testigos muestran el momento en que la comunidad abre el contenedor y empieza a sacar bultos, cajas y todo lo que podían cargar, ignorando por completo la gravedad del accidente y el cuerpo del conductor muerto al interior del vehículo.

    Las autoridades hicieron presencia para controlar la situación y habilitar parcialmente la vía, afectada durante varias horas por el accidente y por el robo de la carga.

