¡No hay tranquilidad en Briceño! Combates entre grupos armados provocan desplazamientos masivos

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Resumen: Enfrentamientos entre grupos armados en Briceño, Antioquia, provocaron el desplazamiento de 34 familias, integradas por 78 personas, desde las veredas El Roblal y Travesías hacia el casco urbano. La Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos para la población civil, un posible confinamiento y el uso de drones con capacidad de causar explosiones. El municipio activó sus planes de contingencia para atender a las familias afectadas.

La situación de orden público en Briceño, Norte de Antioquia, mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades rurales, luego de los enfrentamientos entre grupos armados que han llevado a varias familias a abandonar sus viviendas y trasladarse hacia el casco urbano.

La confrontación se presenta en medio de una disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias de los frentes 5 y 36 de las FARC-EP. Los combates han afectado principalmente a habitantes de las veredas El Roblal y Travesías.

La Defensoría del Pueblo confirmó que varias familias han salido de estos sectores ante los riesgos derivados de la confrontación y la presencia de los grupos armados.

78 personas han llegado a la cabecera municipal

El balance entregado por la Defensoría establece que, hasta el momento, 34 familias integradas por 78 personas se han desplazado hacia la cabecera municipal de Briceño.

De este grupo, 24 familias, correspondientes a 54 personas, proceden de El Roblal, mientras que 10 familias, conformadas por 24 personas, salieron de Travesías.

La entidad precisó que el balance es preliminar, pues continúan llegando personas afectadas. Por ello, la cifra podría aumentar a medida que se identifique y registre a quienes han tenido que abandonar sus hogares.

La administración municipal activó los planes de contingencia para atender a la población desplazada y coordina con los organismos de emergencia y las autoridades las acciones de asistencia humanitaria.

Combates se desarrollan en medio de una situación de alto riesgo

La Defensoría del Pueblo informó que durante los enfrentamientos se han utilizado vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, con capacidad de causar explosiones no controladas.

La entidad señaló que esta situación ha generado temor entre los habitantes y ha incrementado los riesgos para la población civil que permanece en las zonas rurales.

Además del desplazamiento ya registrado, existe un posible riesgo de confinamiento para otras comunidades del municipio, una situación que podría afectar la movilidad de quienes permanecen en estas zonas.

La información conocida también da cuenta de daños en viviendas y de un balance preliminar de víctimas que todavía está siendo verificado por las autoridades. Por ahora, no se cuenta con una cifra definitiva sobre las personas afectadas por los enfrentamientos.

Briceño ya había sido advertido sobre estos riesgos

La situación actual se presenta en un municipio que cuenta con la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo debido a los riesgos asociados con la confrontación armada.

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Según la entidad, en esa alerta fueron advertidos los riesgos derivados de la confrontación entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) de la línea de alias “Calarcá – Córdoba” y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’.

También se había señalado una intensificación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el autodenominado EGC.

Defensoría pide proteger a la población civil

Ante los hechos recientes, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los actores armados involucrados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y eviten acciones que puedan poner en peligro a las comunidades.

La entidad pidió específicamente que se respeten los principios de distinción y precaución y que los grupos armados “se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil”.

El organismo también solicitó a las autoridades departamentales y nacionales fortalecer las medidas de protección, prevención y asistencia humanitaria para las comunidades afectadas.

Asimismo, pidió mantener un monitoreo permanente sobre la situación de seguridad y los riesgos que enfrentan los habitantes de las zonas rurales de Briceño.

Continúa la atención a las familias desplazadas

Mientras se mantiene la situación de seguridad en las zonas rurales, las autoridades concentran parte de sus esfuerzos en atender a las personas que han llegado a la cabecera municipal.

El municipio mantiene activos sus planes de contingencia para responder a las necesidades de las familias desplazadas, mientras continúa la identificación de nuevos afectados.

La Defensoría señaló que es necesario garantizar una respuesta “oportuna, coordinada e integral” para atender a quienes han tenido que abandonar sus viviendas.

La entidad informó además que continuará haciendo seguimiento a la evolución de los hechos y acompañando a las comunidades afectadas, mientras las autoridades avanzan en las labores de protección y atención humanitaria.