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Resumen: Nuevas reglas para helicópteros en El Dorado: restringen cruces y refuerzan medidas de seguridad aérea en Bogotá.

¡Prohibido cruzar! Cambian reglas para helicópteros tras incidente en el aeropuerto El Dorado

El manejo de los helicópteros en El Dorado tendrá nuevas restricciones tras los recientes incidentes aéreos registrados en Bogotá, lo que llevó al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil a ajustar los protocolos de operación sobre uno de los aeropuertos más importantes del país.

De acuerdo con el nuevo suplemento emitido por la autoridad aeronáutica, quedó prohibido como regla general el cruce directo de helicópteros sobre el Aeropuerto El Dorado en sentido norte-sur o sur-norte, debido a que esta maniobra interfiere con las trayectorias de despegue y aterrizaje de las aeronaves comerciales.

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Ahora, los helicópteros en El Dorado solo podrán realizar este tipo de cruce de manera excepcional y con autorización expresa del control de tránsito aéreo (ATC), en situaciones específicas como operaciones de orden público, misiones de seguridad nacional, vuelos presidenciales o emergencias como rescates e incendios.

Para el resto de operaciones, ya sean privadas, comerciales o estatales, será obligatorio el uso de corredores visuales definidos, conocidos como KOPTER, evitando completamente el sobrevuelo del aeropuerto.

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Estas medidas se adoptan luego del incidente ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea generó alertas en el espacio aéreo.

La Dirección de Investigación de la Aeronáutica Civil aún no ha entregado un informe final, aunque versiones preliminares indican que el caso podría estar relacionado con el incumplimiento de distancias mínimas entre aeronaves, similar a un evento registrado en febrero.

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