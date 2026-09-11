¡Se les acabó el negocio! Gobierno pone nuevas reglas a los ‘carros cazafotomultas’

Resumen: Los carros cazafotomultas tendrán nuevas reglas en Colombia: deberán contar con un agente de tránsito presente para operar como apoyo al control en vía.

Los ‘carros cazafotomultas’ tendrán nuevas condiciones para operar en Colombia luego de que el Ministerio de Transporte expidiera este 11 de septiembre de 2026 una resolución. La medida establece que estos vehículos no podrán utilizar sus dispositivos tecnológicos como apoyo al control en vía para generar comparendos si no cuentan con la presencia de un agente de tránsito.

La nueva disposición también deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025 y busca diferenciar los dispositivos utilizados directamente por los agentes de tránsito de los sistemas automáticos de fotodetección, que tienen requisitos y autorizaciones específicas.

Cuando un vehículo equipado con cámaras sea empleado como herramienta de apoyo en carretera, deberá contar con un funcionario visible e identificado. El agente tendrá que operar directamente el dispositivo y expedir el respectivo comparendo.

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En cambio, si una cámara funciona de manera automática, sin un agente presente, y posteriormente genera una infracción, deberá cumplir las condiciones establecidas para los sistemas de fotodetección. Entre ellas está contar con autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, además de los requisitos técnicos, la justificación correspondiente y la señalización del punto autorizado.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la decisión responde a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella para poner límites a los abusos asociados a los carros cazafotomultas. Según la funcionaria, la tecnología debe contribuir a prevenir accidentes y no convertirse únicamente en un mecanismo de recaudo.

La resolución también ordena al SIMIT no registrar comparendos generados mediante estos vehículos cuando no se hayan cumplido las condiciones establecidas. A su vez, la Superintendencia de Transporte podrá vigilar el cumplimiento de la medida e investigar posibles irregularidades.

El Gobierno aclaró que las cámaras de fotodetección que operen legalmente no quedan eliminadas. La nueva reglamentación busca establecer una separación entre estos sistemas automáticos y las herramientas tecnológicas utilizadas por los agentes durante los controles en vía.

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