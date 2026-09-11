Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ‘La vi gritando vulgaridades’: la confesión de Alfredo Saade tras las disculpas de Juliana Guerrero

    Alfredo Saade rompió el silencio sobre Juliana Guerrero y contó lo que vivió con ella.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'La vi gritando vulgaridades': la confesión de Alfredo Saade tras las disculpas de Juliana Guerrero
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ‘La vi gritando vulgaridades’: la confesión de Alfredo Saade tras las disculpas de Juliana Guerrero

    Resumen: Alfredo Saade reveló detalles de sus encuentros con Juliana Guerrero y explicó por qué le restringió el ingreso a Palacio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, se refirió públicamente a Juliana Guerrero luego de que pidiera disculpas al país tras su preacuerdo con la Fiscalía y su posterior condena por el delito de fraude procesal.

    Según relató Saade, tomó la decisión de restringirle el ingreso libre a la Casa de Nariño después de haber tenido dos encuentros con ella.

    Saade indicó que la vio en dos ocasiones: una junto al exministro Benedetti y otra dentro de Palacio. En ambos momentos, según su versión, Juliana Guerrero habría gritado y hablado por teléfono de manera insistente.

    El exfuncionario fue enfático en cuestionar la imagen de disculpa pública que proyectó Guerrero, a quien calificó de corrupta y aseguró que no se trataba de una líder juvenil, sino de alguien que «pisoteaba» al sentirse con poder. Además, pidió que revele quién la vinculó a la Universidad San José y qué monto de contratos habría manejado.

    Lea también: Fico reacciona a la imputación de Miguel Quintero y pide «cárcel»

    El exjefe de despacho también criticó los preacuerdos judiciales que, a su juicio, permiten que hechos de corrupción terminen con beneficios procesales avalados por jueces que, según él, estarían influenciados por congresistas. Afirmó igualmente que la Procuraduría nunca indagó por los contratos de Guerrero.

    El caso se originó luego de que la Fiscalía General de la Nación estableciera que Juliana Guerrero utilizó de forma irregular dos títulos, obtenidos a través del secretario general de una fundación universitaria, sin cumplir el plan de estudios ni presentar las pruebas de Estado exigidas.

    Los diplomas fueron expedidos en julio de 2025 y posteriormente registrados en la plataforma SIGEP. Un juez penal de Bogotá avaló el preacuerdo, que fijó una pena de 36 meses de prisión.

    En su intervención, Guerrero pidió perdón al país, a su familia y a la comunidad de la Universidad San José, incluyendo a su fundador, Francisco Pareja; la vicerrectora académica, Estefany Camacho, y la rectora, Romelia Niste.

    Más noticias de Colombia

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.