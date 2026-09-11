‘La vi gritando vulgaridades’: la confesión de Alfredo Saade tras las disculpas de Juliana Guerrero

Resumen: Alfredo Saade reveló detalles de sus encuentros con Juliana Guerrero y explicó por qué le restringió el ingreso a Palacio.

El exjefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, se refirió públicamente a Juliana Guerrero luego de que pidiera disculpas al país tras su preacuerdo con la Fiscalía y su posterior condena por el delito de fraude procesal.

Según relató Saade, tomó la decisión de restringirle el ingreso libre a la Casa de Nariño después de haber tenido dos encuentros con ella.

Saade indicó que la vio en dos ocasiones: una junto al exministro Benedetti y otra dentro de Palacio. En ambos momentos, según su versión, Juliana Guerrero habría gritado y hablado por teléfono de manera insistente.

El exfuncionario fue enfático en cuestionar la imagen de disculpa pública que proyectó Guerrero, a quien calificó de corrupta y aseguró que no se trataba de una líder juvenil, sino de alguien que «pisoteaba» al sentirse con poder. Además, pidió que revele quién la vinculó a la Universidad San José y qué monto de contratos habría manejado.

Lea también: Fico reacciona a la imputación de Miguel Quintero y pide «cárcel»

El exjefe de despacho también criticó los preacuerdos judiciales que, a su juicio, permiten que hechos de corrupción terminen con beneficios procesales avalados por jueces que, según él, estarían influenciados por congresistas. Afirmó igualmente que la Procuraduría nunca indagó por los contratos de Guerrero.

El caso se originó luego de que la Fiscalía General de la Nación estableciera que Juliana Guerrero utilizó de forma irregular dos títulos, obtenidos a través del secretario general de una fundación universitaria, sin cumplir el plan de estudios ni presentar las pruebas de Estado exigidas.

Los diplomas fueron expedidos en julio de 2025 y posteriormente registrados en la plataforma SIGEP. Un juez penal de Bogotá avaló el preacuerdo, que fijó una pena de 36 meses de prisión.

En su intervención, Guerrero pidió perdón al país, a su familia y a la comunidad de la Universidad San José, incluyendo a su fundador, Francisco Pareja; la vicerrectora académica, Estefany Camacho, y la rectora, Romelia Niste.

Con este video no busco victimizarme, minimizar lo sucedido ni evadir mis responsabilidades. Tampoco pretendo que olviden lo que pasó o que me pidan perdón. Quiero que comprendan cómo, alrededor de una situación judicial, se desató una ola de odio contra mí y mi familia. Han… pic.twitter.com/egAIKQvF5h — JULIANA GUERRERO (@J_Guerrero_J) September 11, 2026

Más noticias de Colombia