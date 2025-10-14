Resumen: Federico Gutiérrez exige cárcel para los hermanos Quintero tras revelarse nuevas pruebas de presunta corrupción en Medellín. La Fiscalía investiga contratos irregulares y bienes de lujo. Más de 44 imputados en el caso.

«No sean sinvergüenzas»: Fico Gutiérrez arremetió con fuerza contra los hermanos Quintero tras nuevas pruebas de corrupción

La corrupción en la administración pasada de Medellín vuelve a estar en el centro del debate público luego de que la Fiscalía General de la Nación vinculara formalmente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, en una investigación por presunto direccionamiento irregular de contratos públicos entre 2020 y 2022.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió con fuerza contra los hermanos Quintero, asegurando que el daño causado a la capital antioqueña supera ampliamente el escándalo protagonizado por los hermanos Moreno Rojas en Bogotá.

Gutiérrez no escatimó en calificativos y señaló directamente a los Quintero como «corruptos y miserables» que utilizaron el poder y los recursos públicos para enriquecerse.

El alcalde insistió en que la Fiscalía debe llevar a los hermanos ante la justicia y que deben responder por lo que denominó como una «estructura criminal» montada durante la anterior administración.

Las nuevas evidencias reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol incluyen mensajes de un chat llamado ‘amiguitos’, donde se coordinaba el ingreso de funcionarios al Área Metropolitana y se direccionaban contratos millonarios. Estos mensajes, que contienen videos y audios, muestran cómo Miguel Quintero habría operado como un enlace clave en este esquema irregular.

La investigación fiscal también apunta a pagos de coimas que superarían los $3.200 millones de pesos, con la participación de exfuncionarios como Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana.

Además, se indaga sobre un apartamento tipo penthouse en el exclusivo sector de El Poblado que, habiendo pertenecido a la mafia y estando bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), terminó bajo el control de Miguel Quintero.

Gutiérrez entregó a las autoridades más de 650 hallazgos de presunta corrupción y enfatizó que «esto es apenas el comienzo». El alcalde advirtió que ya van 44 imputados por estos hechos y pidió cárcel tanto para Daniel como para Miguel Quintero. Además, reveló que se investiga si dineros provenientes de estos presuntos actos ilícitos ingresaron a Estados Unidos, específicamente a Miami, donde varios implicados residen actualmente, lo que podría derivar en solicitudes de extradición.

Las audiencias en contra de tres personas capturadas por una red de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el cuerpo de bomberos de Itagüí se desarrollan paralelamente, en un proceso donde Miguel Quintero también ha sido mencionado.

Hasta la fecha, la Fiscalía ha imputado a 42 funcionarios de la administración de Daniel Quintero, incluido el exalcalde, por delitos relacionados con presunta corrupción administrativa.

