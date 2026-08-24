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    Gobierno anuncia nueva ofensiva contra el crimen organizado desde Barranquilla

    Nueva estrategia de seguridad contra el crimen organizado. El Gobierno anunció más pie de fuerza, recompensas, y más.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Gobierno anuncia nueva ofensiva contra el crimen organizado desde Barranquilla
    Foto: Alcaldía de Soledad.
    Gobierno anuncia nueva ofensiva contra el crimen organizado desde Barranquilla

    Resumen: El Gobierno anunció nuevas medidas de seguridad en Barranquilla para combatir homicidios, extorsión, narcotráfico y microtráfico.

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    Barranquilla y los municipios de su área metropolitana serán escenario de una nueva estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno Nacional, que contempla mayor presencia de la Fuerza Pública y acciones especiales contra las estructuras dedicadas a delitos como homicidio, extorsión, narcotráfico y microtráfico.

    Las medidas fueron anunciadas durante un Consejo de Seguridad realizado el pasado domingo 23 de agosto, en la capital del Atlántico, con la participación del presidente Abelardo De La Espriella, el alcalde Alejandro Char, el gobernador Eduardo Verano, mandatarios municipales, ministros, autoridades judiciales y la cúpula militar y policial.

    Entre las principales decisiones está la reactivación del sistema de recompensas y la red de cooperantes, además del desarrollo de redadas y operativos dirigidos especialmente contra el microtráfico. El Gobierno también planteó incrementar los cuadrantes y el pie de fuerza en las zonas con mayores problemas de seguridad.

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    Uno de los puntos centrales será la lucha contra la extorsión. Para ello, el presidente anunció la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, enfocado no solo en quienes ejecutan los cobros, sino también en los responsables de dirigir y financiar estas organizaciones.

    La estrategia tendrá además un componente judicial, con la propuesta de fortalecer cuerpos élite de fiscales y disponer de jueces especializados o itinerantes cuando existan riesgos para los funcionarios encargados de estos procesos.

    El Gobierno también ordenó reforzar la persecución de las finanzas criminales, mediante la coordinación entre la UIAF, Fiscalía, Policía y el sistema bancario.

    Durante el encuentro también se abordó la situación de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Los alcaldes solicitaron más policías, capacidades judiciales y tecnología para enfrentar a las organizaciones delincuenciales.

    El presidente aseguró que Barranquilla será uno de los primeros escenarios para poner a prueba esta política contra el crimen organizado y afirmó que la Fuerza Pública contará con respaldo institucional para ejercer sus funciones dentro de la Constitución y la ley.

    Gobierno anuncia nueva ofensiva contra el crimen organizado desde Barranquilla

    Foto: Alcaldía de Soledad.

    Gobierno anuncia nueva ofensiva contra el crimen organizado desde Barranquilla

    Foto: Gobernación Atlántico.

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