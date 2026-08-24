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Resumen: TransMilenio suspendió temporalmente cinco estaciones por bloqueos en la avenida Ciudad de Cali. Más de 60.155 usuarios están afectados.

Bloqueos en la avenida Ciudad de Cali afectan a más de 60 mil usuarios de TransMilenio

Más de 60.155 usuarios de TransMilenio resultaron afectados este lunes 24 de agosto por los bloqueos registrados en la avenida Ciudad de Cali con calle 40B Sur, en el sur de Bogotá, donde un grupo de manifestantes mantiene interrumpido el tránsito.

La protesta generó modificaciones en la operación del sistema y llevó al cierre temporal de las estaciones Tibanica-Primavera, Laureles, Islandia, Portal de las Américas y Biblioteca Tintal. Además, fue suspendido de manera temporal el servicio de alimentación hacia el Portal de las Américas.

La manifestación se concentra en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 40B Sur, punto donde los participantes solicitan la presencia de funcionarios de la Secretaría Distrital de Movilidad para exponer diferentes requerimientos relacionados con las condiciones de movilidad del sector.

Entre las peticiones planteadas se encuentran la no apertura de un paradero, la habilitación de cruces y la activación de semáforos, además de una situación relacionada con obstrucciones en el sistema de alcantarillado que, según los manifestantes, estaría asociada con una demolición realizada en la zona.

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Mientras continúan las conversaciones para atender las solicitudes, los bloqueos mantienen restricciones sobre la circulación vehicular y afectan el desplazamiento de los usuarios que utilizan la Troncal Américas.

Las autoridades y equipos de TransMilenio realizan seguimiento a la situación para establecer las condiciones que permitan restablecer progresivamente la operación en las estaciones afectadas.

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