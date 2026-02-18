Resumen: Familia de Cristian Martín, estudiante de la Universidad El Bosque hallado en Gachancipá, desmiente hipótesis de suicidio y denuncia posibles manos criminales por envidia.

El misterio que rodea la muerte de Cristian Martín, estudiante de la Universidad El Bosque

El departamento de Cundinamarca y la comunidad educativa de Bogotá se encuentran bajo una profunda consternación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Cristian Martín. El joven de apenas 16 años, quien era estudiante becado del programa de Matemáticas y Ciencia de Datos en la Universidad El Bosque, fue encontrado en una zona boscosa de la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado lunes 16 de febrero.

Las hipótesis sobre lo ocurrido dividen las opiniones. Por un lado, el alcalde de la localidad, Alfonso López, sugirió preliminarmente que Cristian Martín pudo haber atentado contra su propia vida, basándose en informes iniciales que indicaban que él mismo habría ocasionado el hecho.

Sin embargo, esta versión ha sido rechazada tajantemente por los padres del menor, quienes exigen una investigación profunda.

Augusto Martín, padre de Cristian, calificó como “ilógica” la teoría del suicidio, argumentando que su hijo jamás había visitado esa zona montañosa de difícil acceso y no tenía motivos para estar allí.

Lea también: ¡Se le enreda más la vida! Maduro es acusado de vender pasaportes diplomáticos a carteles mexicanos

“Él no conocía la montaña. En esto hay manos criminales”, aseguró con firmeza a un medio local, pidiendo esperar el dictamen científico de Medicina Legal.

A este clamor se sumó la madre del estudiante, quien en una reciente entrevista reveló una inquietante sospecha: la envidia. Según su testimonio, el éxito académico de Cristian, quien cursaba Ciencias Matemáticas gracias a una beca por el mejor Icfes de su colegio, pudo haber despertado resentimientos en personas de su entorno que “lo tenían en la mira”.

La consternación crece al conocerse que el cuerpo fue hallado únicamente gracias al rastreo satelital del teléfono celular del joven, el cual arrojó una ubicación remota tras su desaparición el pasado 16 de febrero.

Ante la gravedad de estas acusaciones y las dudas sembradas por la familia, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó a la Fiscalía y a la Sijín priorizar el caso para determinar si hubo intervención de terceros.

Mientras la comunidad educativa guarda luto, el país espera respuestas claras sobre cómo un joven terminó sin vida en una montaña.

Más noticias de Colombia