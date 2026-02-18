Resumen: Maduro habría facilitado la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos, entre 2006 y 2008, a narcotraficantes mexicanos para blindarlos con inmunidad y facilitar sus operaciones transnacionales.

¡Se le enreda más la vida! Maduro es acusado de vender pasaportes diplomáticos a carteles mexicanos

Minuto30.com .- Un nuevo documento de la Fiscalía de Estados Unidos, revelado por el diario Reforma, detalla una presunta red de corrupción liderada por Nicolás Maduro entre 2006 y 2008. Según la imputación de 25 páginas presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría facilitado la venta de pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes mexicanos para blindarlos con inmunidad y facilitar sus operaciones transnacionales.

El escrito menciona en 14 ocasiones al Cártel de Sinaloa y en 13 a Los Zetas, subrayando una alianza estratégica para inundar de cocaína el mercado estadounidense.

Los detalles del entramado criminal

La acusación describe una “cultura de corrupción” que permitía beneficios mutuos entre el régimen chavista y el narco mexicano:

Pasaportes para el narco: Los documentos diplomáticos permitían a los criminales viajar sin las restricciones habituales, utilizando incluso vuelos oficiales para retornar a Venezuela las ganancias millonarias obtenidas por la venta de droga en EE. UU.

El rol de Diosdado Cabello: El actual ministro del Interior vuelve a ser señalado como el organizador logístico. Se le acusa de recibir sobornos de Los Zetas para garantizar el transporte seguro de la droga desde Venezuela hacia México.

Alianzas transnacionales: El expediente vincula al Cártel de los Soles (operado por la élite militar venezolana) con el Tren de Aragua y el grupo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien habría financiado laboratorios en Colombia para surtir esta red.

Visita consular en la cárcel de Nueva York

Mientras el caso judicial avanza, se conoció que el pasado 30 de enero de 2026, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La visita fue confirmada por el fiscal del caso, Jay Clayton, en una carta enviada al juez Alvin K. Hellerstein. Aunque se mantuvo bajo reserva la identidad del funcionario venezolano que realizó la visita, el objetivo fue “facilitar el acceso de los acusados a servicios necesarios”, cumpliendo con lo acordado tras su captura el pasado 3 de enero.

Próximas fechas clave

El proceso judicial contra la pareja sigue su curso acelerado bajo la administración Trump. Estas son las fechas que marcarán el destino de los acusados:

26 de marzo de 2026: Nueva audiencia de comparecencia ante el tribunal (aplazada desde el 17 de marzo por conflictos de agenda de la fiscalía).

Cargos enfrentados: Conspiración narcoterrorista, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.