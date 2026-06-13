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Resumen: Un hombre fue capturado en Medellín tras intentar reclamar un vehículo inmovilizado con un presunto documento falso. El caso fue detectado por la Secretaría de Movilidad.

Intentó reclamar un carro inmovilizado con documentos falsos y terminó capturado en Medellín

Un presunto caso de fraude documental fue detectado por la Secretaría de Movilidad de Medellín durante un trámite para la entrega de un vehículo inmovilizado, situación que terminó con la captura de un ciudadano gracias a la intervención conjunta de agentes de tránsito y la Policía Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando una persona se presentó ante la entidad para reclamar un automotor que había sido inmovilizado por mal parqueo y que figuraba a nombre de una ciudadana chilena.

Durante la revisión de los documentos aportados para adelantar el procedimiento, una agente encargada de este tipo de trámites detectó inconsistencias en un poder que, supuestamente, había sido expedido por una notaría para autorizar la entrega del vehículo.

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Ante las dudas sobre la autenticidad del documento, se realizaron las verificaciones correspondientes, las cuales permitieron establecer que este tendría características de presunta ilegalidad.

De inmediato, la funcionaria activó los protocolos establecidos y solicitó el apoyo de la Policía Metropolitana.

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Gracias a la rápida actuación de las autoridades, el ciudadano que presentó el documento fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones judiciales correspondientes.

La alcaldinformó que este es el segundo caso relacionado con presunto fraude documental o falsificación de documentos detectado en trámites adelantados ante la Secretaría de Movilidad durante 2026.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para abstenerse de recurrir a documentos falsos o procedimientos irregulares, recordando que cualquier intento de engaño será puesto en conocimiento de los organismos judiciales.

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