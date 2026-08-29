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Resumen: La Alcaldía de Medellín distribuyó seis cartillas pedagógicas en 229 colegios oficiales para optimizar la convivencia escolar.

Medellín fortalece la convivencia en las aulas con un nuevo paquete pedagógico para colegios

La Alcaldía de Medellín, en un trabajo articulado con la Secretaría de Educación y el programa Escuela Entorno Protector, comenzó el despliegue de seis nuevas cartillas pedagógicas que buscan brindar un respaldo directo a los procesos de bienestar y mediación en las aulas de la ciudad.

El material impreso fue distribuido en la totalidad de las 229 instituciones educativas oficiales del Distrito, mientras que los planteles de carácter privado tendrán acceso a las copias digitales para asegurar que la estrategia impacte a toda la comunidad estudiantil.

Esta colección fue estructurada como una caja de herramientas de fácil aplicación para que los equipos docentes adapten las directrices a sus realidades cotidianas.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, detalló que el objetivo central es dotar de recursos prácticos a los Comités Escolares de Convivencia para que pasen de la teoría a las acciones concretas.

Mediante este acompañamiento se busca que los colegios optimicen sus planes de prevención, actualicen los reglamentos institucionales con enfoque de derechos y abran espacios reales de participación para los padres de familia.

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El paquete normativo e informativo incluye tres publicaciones destinadas a la gestión interna de los Comités: la operativización de los mismos, la formulación del Plan de Convivencia y la revisión técnica de los manuales.

Adicionalmente, la serie de cartillas incorpora la guía ‘Prevenir para Proteger’, orientada a mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones; el módulo ‘Alianza Familia Escuela’, que busca vincular a los acudientes en los entornos protectores; y la línea estratégica ‘Mirarte’, una iniciativa que emplea expresiones artísticas y culturales para consolidar el tejido social dentro y fuera de los salones de clase.

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