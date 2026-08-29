¡Medellín se prende! Agosto ya suma 51 incendios forestales

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Resumen: Medellín registra 51 incendios forestales durante agosto y mantiene la alerta naranja por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Medellín mantiene la alerta ante el aumento de los incendios forestales, en medio de las altas temperaturas, las condiciones secas y la llegada del fenómeno de El Niño. Las autoridades reforzaron su capacidad de respuesta debido al incremento de emergencias registradas durante agosto.

Según los reportes oficiales, en lo corrido de 2026 la ciudad ha atendido cerca de 4.800 emergencias, de las cuales 151 corresponden a incendios forestales.

La situación ha tomado mayor fuerza durante este mes, pues solo en agosto se han contabilizado 51 incendios forestales, una cifra que representa más de un caso diario.

Entre los sectores que han registrado mayor afectación se encuentran San Cristóbal, Santa Elena, Villa Hermosa, Belén y San Sebastián de Palmitas.

Carlos Quintero, director del DAGRD, señaló que más del 98% de estos eventos se relacionan con acciones humanas, tanto voluntarias como involuntarias. El funcionario hizo especial énfasis en las llamadas quemas controladas y en el riesgo que representan para los ecosistemas.

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La situación quedó nuevamente evidenciada durante la noche del viernes 28 de agosto, cuando los organismos de socorro atendieron tres incendios de manera simultánea en diferentes puntos de la capital antioqueña.

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Uno de los operativos se concentró en el Cerro de las Tres Cruces, mientras otros equipos trabajaron en Santa Elena, Alto de las Moras y el corregimiento de San Cristóbal.

El Distrito mantiene activa la alerta naranja y cuenta con una capacidad operativa reforzada desde mayo para responder a los riesgos asociados con la temporada de menos lluvias y El Niño.

El DAGRD también tiene identificados otros escenarios de riesgo, como el desabastecimiento hídrico, la calidad del aire, la salud pública, las afectaciones a la fauna y la disminución de la productividad agrícola.

Las autoridades pidieron evitar quemas y extremar las precauciones en zonas rurales y boscosas. Cualquier columna de humo, foco de fuego o posible incendio debe reportarse inmediatamente a la línea 123.

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