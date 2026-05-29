¡Pilas conductoras! Nuevas cámaras en Envigado empezarán a detectar infracciones en pocos días

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Envigado activará en junio dos nuevos sistemas de fotodetección sobre la avenida Regional. Durante el primer mes no habrá multas económicas.

La Alcaldía de Envigado anunció la entrada en funcionamiento de dos nuevos sistemas de fotodetección sobre la avenida Regional, los cuales comenzarán a operar en fase pedagógica entre el 1 y el 30 de junio de 2026.

Las cámaras estarán ubicadas a la altura de Sofasa Renault y Viva Envigado y harán parte de la estrategia de seguridad vial denominada ‘En Envigado nos mueve tu vida’.

Durante esta primera etapa, los equipos detectarán infracciones relacionadas con exceso de velocidad, ausencia de SOAT y falta de revisión técnico-mecánica vigente.

Aunque los sistemas de fotodetección comenzarán a registrar incumplimientos desde junio, la alcaldía aclaró que durante ese mes no se impondrán sanciones económicas ni trámites administrativos a los conductores detectados.

En cambio, las personas recibirán notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto con un documento denominado “Comparendo Pedagógico”, el cual tendrá carácter preventivo e informativo.

La Alcaldía informó que la fase sancionatoria arrancará oficialmente el próximo 1 de julio en estos mismos puntos de control. Uno de los objetivos principales de la medida es disminuir el exceso de velocidad en este corredor vial, donde el límite permitido es de 80 kilómetros por hora.

Lea también: ¡Ovaciones, lágrimas y nostalgia! Miles de fans vivieron el regreso de Gustavo Cerati con Soda Stereo en Bogotá

Según cifras oficiales entregadas por el municipio, entre 2018 y 2025 se registraron 1.301 accidentes de tránsito en la avenida Regional, dentro de la jurisdicción de Envigado. Estos hechos dejaron 46 personas fallecidas y 1.695 lesionadas.

Además, entre enero y abril de este año ya se han contabilizado 113 siniestros viales, con un saldo de tres víctimas mortales y 148 personas heridas.

Las autoridades señalaron que los nuevos sistemas de fotodetección estarán acompañados por controles presenciales de agentes de tránsito y campañas pedagógicas para prevenir conductas peligrosas al volante.

La alcaldía también confirmó que este proyecto hace parte de un plan más amplio que contempla otros cinco puntos de control sobre el corredor de Las Palmas.

Más noticias de Envigado