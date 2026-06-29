Resumen: Una réplica de magnitud 5.1 volvió a sacudir a Venezuela en medio de la emergencia causada por los devastadores terremotos de la semana pasada. Mientras continúan las labores de rescate y la llegada de ayuda internacional, el balance oficial ya asciende a 1.450 fallecidos, más de 3.100 heridos y miles de familias afectadas por la tragedia.

Nueva réplica de magnitud 5.1 vuelve a sacudir a Venezuela en medio de la emergencia por los terremotos

La emergencia sísmica en Venezuela continúa. En la mañana de este lunes 29 de junio, un nuevo movimiento telúrico de magnitud 5.1 volvió a sentirse en el país, aumentando la preocupación de miles de personas que permanecen en las zonas afectadas por los dos fuertes terremotos registrados la semana pasada.

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió hacia las 6:00 de la mañana (hora local). El evento tuvo una magnitud de 5.1, con epicentro ubicado en la costa norte venezolana, en las coordenadas 10.69 de latitud y -66.78 de longitud, y una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros.

El nuevo temblor se produjo apenas cinco días después de los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que devastaron varias regiones del país y dejaron una de las peores tragedias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.

Más de 430 réplicas mantienen en alerta a la población

Las autoridades y organismos especializados continúan monitoreando la intensa actividad sísmica que se presenta desde el pasado miércoles.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), hasta el momento se han contabilizado más de 430 réplicas derivadas del doble terremoto. Solo durante la jornada del domingo fueron detectados más de veinte movimientos telúricos, entre ellos uno de magnitud 4.3 registrado en el occidente del país.

Aunque las autoridades no informaron nuevos daños de consideración tras la réplica de este lunes, el movimiento volvió a generar temor entre la población y entre los equipos de rescate que continúan trabajando en edificaciones colapsadas.

Los organismos de emergencia han reiterado el llamado a mantenerse alejados de estructuras que presenten afectaciones, debido al riesgo de nuevos desprendimientos o derrumbes ocasionados por las constantes réplicas.

El balance de víctimas sigue aumentando

Mientras avanzan las labores de búsqueda y atención de la emergencia, las cifras oficiales continúan actualizándose.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos ascendió a por lo menos 1.450 personas. Además, el reporte oficial señala que hay 3.150 heridos y 12.721 familias permanecen alojadas en refugios temporales tras perder sus viviendas o verse obligadas a abandonar las zonas de mayor riesgo.

Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo perteneciente a las Naciones Unidas, estimó que cerca de 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas de manera directa o indirecta por las consecuencias del desastre.

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Millonarias pérdidas materiales

La magnitud de la destrucción también comienza a reflejarse en las evaluaciones técnicas.

Un análisis satelital elaborado mediante la herramienta RAPIDA, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calculó pérdidas preliminares cercanas a 6.700 millones de dólares, producto de los daños ocasionados en viviendas, infraestructura pública, establecimientos comerciales y otros activos.

De acuerdo con el balance oficial entregado por las autoridades venezolanas, el desastre ha dejado:

189 edificios completamente colapsados o destruidos.

585 edificaciones con daños estructurales parciales.

38 centros hospitalarios afectados.

44 centros comerciales con daños materiales.

1.645 estructuras adicionales con diferentes niveles de afectación.

Mas de 250 edificios derrumbados, y por lo menos otros 100 quedaron con daños estructurales, se estiman 50.000 muertos, un desastre descomunal en #venezuela. Para que nos demos cuenta que la vida es nada, y cambia en cualquier momento. pic.twitter.com/2hYBnpjyJv — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 28, 2026

Continúa llegando ayuda internacional

Las labores de rescate continúan con apoyo de equipos nacionales e internacionales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que actualmente participan 2.624 rescatistas internacionales, acompañados por 137 perros especializados en búsqueda, 49 vehículos de emergencia y cerca de 84,8 toneladas de equipos, medicamentos e insumos médicos.

A las delegaciones enviadas por Colombia, México, El Salvador, España, Suiza, Chile y Estados Unidos se han sumado nuevos contingentes internacionales.

🇻🇪 BENDITO SEA DIOS 🙏Entre los escombros, volvió a nacer la esperanza…. Aaron Levi Cantillo, de 21 años, fue rescatado con vida gracias al heroico trabajo de rescatistas de Venezuela, México y El Salvador. ¡Gloria a Dios por este milagro! 🙏🏻 pic.twitter.com/onO19424CC — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) June 29, 2026

Entre ellos figura un grupo militar de emergencia enviado por Estados Unidos, que incluye más de 200 efectivos, además de aeronaves y helicópteros. También se confirmó la llegada de 130 marines al puerto de La Guaira, infraestructura que permanece temporalmente fuera de operación debido a los daños ocasionados por los terremotos.

Por su parte, Perú despachó un avión de la Fuerza Aérea con 14 toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Argentina prepara el envío de un segundo grupo de especialistas y Paraguay movilizó 32 militares entrenados en operaciones de búsqueda y rescate.

En el ámbito interno, las autoridades también reportaron la inscripción de 7.876 voluntarios civiles en Caracas, quienes se han sumado a las labores de apoyo para atender a las personas afectadas por la emergencia que mantiene en alerta a gran parte del territorio venezolano.