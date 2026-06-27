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Resumen: Ocho bomberos de Envigado, integrantes del equipo especializado USAR COL-1, participaron en el rescate con vida de Moisés, un niño de 11 años que permaneció atrapado durante cuatro días bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela. El operativo, que se extendió por cerca de seis horas, se convirtió en una de las historias más esperanzadoras tras el devastador sismo que golpeó al vecino país.

¡Héroes! Bomberos colombianos rescataron con vida a un niño tras cuatro días bajo los escombros en Venezuela

Después de permanecer cerca de cuatro días atrapado bajo los restos de un edificio que colapsó tras el fuerte doblete sísmico registrado en Venezuela, Moisés, un niño de 11 años, volvió a ver la luz gracias al trabajo coordinado de decenas de rescatistas, entre ellos ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado que hacen parte del equipo especializado USAR COL-1.

La operación se desarrolló en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el movimiento telúrico ocurrido el pasado miércoles. Allí, especialistas colombianos y organismos de socorro venezolanos concentraron todos sus esfuerzos para llegar hasta el menor, cuyo hallazgo se convirtió en uno de los más importantes desde el inicio de la emergencia.

El contingente colombiano está conformado por 63 rescatistas y cuatro caninos entrenados para la búsqueda de personas en estructuras colapsadas. Dentro de ese grupo participan ocho bomberos de Envigado, quienes aportaron su experiencia durante las complejas maniobras que hicieron posible salvar al menor.

De acuerdo con la información oficial, Moisés permanecía a unos tres metros de profundidad, bajo enormes placas de concreto y otros restos de la edificación. Debido a las condiciones del lugar, los especialistas avanzaron con extrema precaución para evitar nuevos derrumbes que pusieran en riesgo tanto al niño como al personal de rescate.

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

Una búsqueda que terminó con un rescate exitoso

Tras establecer contacto con el menor, los equipos de emergencia comenzaron a suministrarle agua para mantenerlo hidratado mientras continuaban retirando cuidadosamente los escombros que lo mantenían atrapado.

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La operación se prolongó durante aproximadamente seis horas. Utilizando equipos especializados para intervenir edificaciones colapsadas, los rescatistas lograron liberar a Moisés sobre el mediodía de este sábado y trasladarlo de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

La exitosa extracción fue recibida con aplausos por parte de quienes seguían el operativo, convirtiéndose en una de las noticias más esperanzadoras en medio de la tragedia que vive el vecino país.

¡Moises fue rescatado con vida y está a salvo! Con profundo orgullo informamos que el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida a Moises, el niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Tras seis horas de labores de alta precisión,… pic.twitter.com/QdqbEVEy4Y — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

En las labores participaron de manera conjunta organismos venezolanos y entidades colombianas como la Defensa Civil, la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El equipo de Envigado seguirá apoyando la emergencia

La delegación del Cuerpo de Bomberos de Envigado está integrada por Luisa Pineda, Gabriel Zapata, Wilson Ramírez, Luis Gómez, Juan Ospina, Fabio García, Danny Cano y Carlos González.

Los ocho socorristas viajaron inicialmente a Bogotá el pasado jueves para incorporarse al equipo USAR COL-1 y posteriormente fueron trasladados a Venezuela durante las primeras horas del viernes. Desde su llegada iniciaron las labores de búsqueda en las zonas más afectadas, priorizando la localización de sobrevivientes.

El rescate de Moisés se convirtió en el primer hallazgo con vida logrado por este contingente colombiano durante su misión, la cual está prevista para extenderse por diez días más en apoyo a las operaciones humanitarias.

La emergencia ocasionada por el sismo ha impactado principalmente a Caracas y La Guaira. De acuerdo con el balance entregado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el desastre deja hasta el momento 1.430 personas fallecidas y 3.238 lesionadas.

En medio de ese panorama, la historia de Moisés se convirtió en un símbolo de esperanza y en una muestra del trabajo coordinado entre los equipos de búsqueda y rescate que continúan desplegados para atender la emergencia.