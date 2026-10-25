Ariadna Gutiérrez se casó en Cartagena con el empresario neerlandés Guus Franke

Resumen: Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio religioso este sábado en Cartagena con el empresario neerlandés Guus Franke, fundador y CEO de Circle8 Group. La ceremonia fue en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría ante unos 150 invitados, a quienes la pareja pidió donaciones a una fundación indígena en lugar de regalos. La recepción quedó prevista en el hotel Four Seasons.

La modelo y exreina de belleza sincelejana Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio religioso este sábado 24 de octubre en Cartagena con el empresario neerlandés Guus Franke, en una ceremonia que reunió a cerca de 150 invitados entre familiares y amigos en el Centro Histórico de la capital de Bolívar.

La boda se celebró en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad amurallada, adonde la exreina llegó con un tocado de flores doradas. La recepción quedó prevista en el hotel Four Seasons de Cartagena.

El enlace se dio en medio de un estricto cuidado de la privacidad. Buena parte de los detalles de la jornada se conocieron por las imágenes que circularon en redes sociales: la llegada de los invitados, la decoración del templo y la entrada de la novia a la catedral, mientras cientos de curiosos se reunieron en los alrededores para intentar ver a la pareja.

La versión de la ceremonia circulaba desde comienzos de octubre, cuando se supo que la pareja se casaría por la iglesia en Cartagena después de haber celebrado una boda civil en privado.

Una boda con causa social

De acuerdo con lo que se conoció de la ceremonia, la pareja pidió a sus invitados que, en lugar de regalos o sobres con dinero, hicieran donaciones a una fundación que trabaja con comunidades indígenas. El gesto fue uno de los detalles más comentados por los asistentes en sus publicaciones.

¿Quién es Guus Franke?

El esposo de Ariadna Gutiérrez es un empresario neerlandés del sector de la tecnología. Es el fundador y director ejecutivo de Circle8 Group, una compañía con sede en Cham, Suiza, que provee expertos en inteligencia artificial, nube y ciberseguridad a empresas europeas y que cotiza en la bolsa Nasdaq de Estados Unidos.

En enero de 2026, la estadounidense Atlantic International Corp compró la compañía con un pago en acciones y nombró a Franke presidente ejecutivo de su junta directiva. El 30 de junio de 2026, la junta lo designó además como director ejecutivo y la empresa pasó a llamarse Circle8 Group. Según los registros bursátiles de esa fecha, Franke conserva cerca del 15 % de las acciones de la compañía.

Antes de Circle8, Franke fundó en 2018 la firma de inversiones Axiom, en Países Bajos, que trabaja en finanzas corporativas, adquisiciones y estrategias de inversión, y entre 2020 y 2021 se desempeñó como director gerente de Riverrock European Capital Partners.

De Sincelejo al mundo

Ariadna Gutiérrez Arévalo nació en Sincelejo, Sucre, y se hizo conocida internacionalmente como Señorita Colombia y virreina universal en Miss Universo 2015, la edición recordada por la equivocación del presentador Steve Harvey, que la coronó por error antes de entregar el título a la filipina Pia Wurtzbach, en uno de los momentos más comentados en la historia de los certámenes de belleza.

Tras aquel certamen, la sincelejana construyó una carrera en el modelaje, la televisión y el cine. Participó en la película xXx: Reactivated junto a Vin Diesel y ha estado en realities de gran audiencia como La Casa de los Famosos, además de mantener una activa presencia en las redes sociales, donde suma millones de seguidores que celebraron este sábado la noticia de su matrimonio. Su nombre ha vuelto a ser tendencia en los últimos años por sus apariciones en televisión.

Con la boda de este sábado en Cartagena, la exreina cerró una semana de celebraciones de la que solo se conocieron algunas imágenes de los invitados, la decoración y su llegada a la catedral.

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