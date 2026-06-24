¡Confirmado! El DIM tiene nuevo «integrante de la familia»

Resumen: La mesa está servida para el segundo semestre de 2026: nueva identidad, nuevo escudo y una nueva "piel" que promete lucirse con orgullo

Minuto30.com .- Pocas horas después de despedirse emotivamente de Adidas, el Deportivo Independiente Medellín no hizo esperar a su hinchada y oficializó a su nuevo aliado estratégico. A través de un comunicado emitido este miércoles 24 de junio de 2026, el Equipo del Pueblo presentó a la marca internacional Reebok como su nuevo sponsor técnico oficial.

Esta alianza llega en un momento crucial para la institución, complementando su reciente proceso de rebranding y el regreso a su escudo tradicional bajo la consigna de reconectar con la esencia y las raíces del club.

Los detalles del acuerdo con Reebok

El vínculo entre la marca global y la institución antioqueña está pensado como un proyecto a largo plazo con un fuerte impacto comercial y deportivo:

Vigencia: Inicialmente el contrato tendrá una duración de tres años y seis meses.

Alcance total: Reebok no solo vestirá al equipo profesional masculino, sino que asumirá el diseño y suministro de la indumentaria para el equipo femenino, las fuerzas básicas (cantera) y colecciones exclusivas de estilo de vida para la hinchada.

¿Cuándo saldrá a la venta? Las nuevas prendas oficiales del Poderoso estarán disponibles en tiendas físicas del DIM y canales oficiales de Reebok a partir del mes de agosto de 2026.

Voces de la alianza: «Crecer sin perder la esencia»

Los líderes de ambas organizaciones destacaron el valor sentimental e histórico que se imprimirá en los nuevos diseños:

Daniel Mauricio Ossa Giraldo, Presidente Ejecutivo del DIM, expreso que «Esta alianza representa un paso estratégico para el club. Encontramos en Reebok un aliado que entiende la importancia de nuestra historia y el valor de nuestra hinchada. Compartimos la visión de crecer sin perder la esencia”.

Por su parte Vladimir Ruiz, Gerente General de Reebok para Colombia, confirmó que «Nos entusiasma acompañar al club en esta nueva etapa, aportando nuestra experiencia, innovación y compromiso para potenciar su marca y generar experiencias que honren su historia mientras impulsan su futuro bajo el lema ‘Volver a las raíces’”.

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Un legado que se proyecta al futuro

Con esta firma, el DIM se une al portafolio de una marca histórica fundada en 1895 (hoy operada en la región por Fashion Fitness Colombia S.A.S.), prometiendo diseños auténticos y diferenciales inspirados puramente en la cultura e historia del cuadro rojo y azul.

La mesa está servida para el segundo semestre de 2026: nueva identidad, nuevo escudo y una nueva «piel» que promete lucirse con orgullo. ¡Se viene una etapa de pura identidad para el Poderoso!